***OLMK* *TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OLMK******TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Devralma suretiyle birleşme işlemine ilişkin SPK başvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Evetİlgili Şirketler OLMKYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.04.2022Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2021Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviMONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Borsa da İşlem GörenPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriTIRE, TRATIREW91D1 200.000.000 200.000.000Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAMEk Açıklamalar6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II.23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ("Birleşme Tebliği") ile II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği ("Ayrılma Hakkı Tebliği") ve SPK'nın ilgili diğer düzenlemeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca, inovasyon kabiliyetini güçlendirerek ve daha geniş ürün yelpazesinden yararlanarak müşteri memnuniyetinin arttırılması, pazarda büyüme ve Türkiye pazarındaki konumun güçlendirilmesi, yönetim sisteminin basitleştirilmesi ve idari ve satış işlevlerinde ölçek ekonomilerinden yararlanılması ve iyi eğitimli ve deneyimli çalışanların doğru dağılımının sağlanması amacıyla Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.'nin ("Mondi Olmuksan") tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla Şirketimiz tarafından devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesine ilişkin işlemlere başlanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulurBirleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 Birleşme Kararı.pdf - Duyuru Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021225BIST