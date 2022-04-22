***OLMK* *TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OLMK******TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi SPK Başvurusu HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Evetİlgili Şirketler OLMKYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.04.2022Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2021Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviMONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Borsa da İşlem Gören 0,58056044 - NamaPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriTIRE, TRATIREW91D1 200.000.000 143.457.936,15 343.457.936,15 TIRE, TRATIREW91D1Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 200.000.000 TL 143.457.936,15 TL 0 TL 343.457.936,15 TLSPK Başvuru Tarihi 22.04.2022Ek AçıklamalarŞirketimiz Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin ("MTK") 21 Nisan 2022 tarihli ve 11 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, Şirketimiz ve Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin ("MOL") 31.12.2021 tarihi itibarıyla düzenlenmiş mali tabloları esas alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II- 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ("Tebliğ"), SPK'nın II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği ("Ayrılma Hakkı Tebliği"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 136 ile 158 arasındaki hükümleri ve 191 ile 194 arasındaki hükümleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun kurumların devir muamelelerini düzenleyen 19. ve 20. madde hükümleri ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre, MOL'ün şirketimiz MTK tarafından tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir kül halinde devralınması suretiyle iki şirketin birleşme işlemlerinin başlatılmasına karar verilmiştir.Bu bağlamda, birleşme işleminin onaylanmasına dair Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş tarafından hazırlanmış olan uzman kuruluş raporu, bu rapor uyarınca hazırlanmış birleşme sözleşmesi ve birleşme raporu, duyuru metni ve ilgili mevzuat uyarınca hazırlanması gereken sair bilgi ve belgeler ile birlikte 22 Nisan 2022 tarihinde SPK'ya başvuru yapılmıştır.Anılan başvuru sebebiyle hazırlanan "Duyuru Metni", Duyuru Metni'nin eki olan 31.12.2021 tarihli birleşme işlemine katılan şirketlerin "Bilanço ve Gelir Tabloları", "Birleşme Sözleşmesi", "Birleşme Raporu", "Uzman Kuruluş Raporu" ve "Şirketimiz'in Esas Sözleşme Tadil Tasarısı" ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.Saygılarımızla,EKLER:Ek1 Uzman kuruluş raporuEk2 Birleşme sözleşmesiEk3 Birleşme raporuEk4 SPK duyuru metniEk5 MTK'nın 31.12.2021 tarihi itibariyle finansallarıEk6 Esas Sözleşme DeğişikliğiBirleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 EK-4 SPK Başvuru Metni-3.pdf - Duyuru Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023260BIST