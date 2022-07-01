***OLMK* *TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
01.07.2022 19:11
***OLMK******TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Birleşme Raporu, Birleşme Sözleşmesi ve Yönetim Kurulu Kararı Revizyonu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Evet
İlgili Şirketler OLMK
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.04.2022
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2021
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Borsa da İşlem Gören 0,60574162 - Nama
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
TIRE, TRATIREW91D1 200.000.000 149.680.268,66 349.680.268,66 TIRE, TRATIREW91D1
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 200.000.000 TL 149.680.268,66 TL 0 TL 349.680.268,66 TL
SPK Başvuru Tarihi 22.04.2022
Ek Açıklamalar
Daha önce KAP'ta da duyurulduğu üzere, Şirketimizin 15 Nisan 2022 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II.23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ile II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği ve SPK'nın ilgili diğer düzenlemeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca, Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesine ilişkin işlemlere başlanmasına ve 21 Nisan 2022 tarihli yönetim kurulu toplantısında ise birleşme işleminin 20 Nisan 2022 tarihli uzman kuruluş raporunda belirlenen değerler üzerinden gerçekleştirilmesine karar verilmişti.Daha önce KAP'ta da duyurulduğu üzere, Şirketimizin 15 Nisan 2022 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II.23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ile II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği ve SPK'nın ilgili diğer düzenlemeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca, Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesine ilişkin işlemlere başlanmasına ve 21 Nisan 2022 tarihli yönetim kurulu toplantısında ise birleşme işleminin 20 Nisan 2022 tarihli uzman kuruluş raporunda belirlenen değerler üzerinden gerçekleştirilmesine karar verilmişti.
Uzman kuruluş raporunun 30 Haziran 2022 tarihinde revize edilmiş olması sebebiyle, Şirketimizin ekte yer alan 30 Haziran 2022 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca, birleşme sözleşmesi ve birleşme raporunun revize edilerek ekteki şekilde hazırlanmasına ve onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Birleşme Sözleşmesi 30062022.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 2 Birleşme Raporu 30062022.pdf - Birleşme Raporu
EK: 3 Yönetim Kurulu Kararı 30062022.pdf - Diğer
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040877
BIST