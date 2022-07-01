***OLMK* *TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OLMK******TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Birleşme Raporu, Birleşme Sözleşmesi ve Yönetim Kurulu Kararı RevizyonuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Evetİlgili Şirketler OLMKYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.04.2022Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2021Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviMONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Borsa da İşlem Gören 0,60574162 - NamaPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriTIRE, TRATIREW91D1 200.000.000 149.680.268,66 349.680.268,66 TIRE, TRATIREW91D1Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 200.000.000 TL 149.680.268,66 TL 0 TL 349.680.268,66 TLSPK Başvuru Tarihi 22.04.2022Ek AçıklamalarDaha önce KAP'ta da duyurulduğu üzere, Şirketimizin 15 Nisan 2022 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II.23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ile II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği ve SPK'nın ilgili diğer düzenlemeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca, Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesine ilişkin işlemlere başlanmasına ve 21 Nisan 2022 tarihli yönetim kurulu toplantısında ise birleşme işleminin 20 Nisan 2022 tarihli uzman kuruluş raporunda belirlenen değerler üzerinden gerçekleştirilmesine karar verilmişti.Daha önce KAP'ta da duyurulduğu üzere, Şirketimizin 15 Nisan 2022 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II.23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ile II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği ve SPK'nın ilgili diğer düzenlemeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca, Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesine ilişkin işlemlere başlanmasına ve 21 Nisan 2022 tarihli yönetim kurulu toplantısında ise birleşme işleminin 20 Nisan 2022 tarihli uzman kuruluş raporunda belirlenen değerler üzerinden gerçekleştirilmesine karar verilmişti.Uzman kuruluş raporunun 30 Haziran 2022 tarihinde revize edilmiş olması sebebiyle, Şirketimizin ekte yer alan 30 Haziran 2022 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca, birleşme sözleşmesi ve birleşme raporunun revize edilerek ekteki şekilde hazırlanmasına ve onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 Birleşme Sözleşmesi 30062022.pdf - Birleşme SözleşmesiEK: 2 Birleşme Raporu 30062022.pdf - Birleşme RaporuEK: 3 Yönetim Kurulu Kararı 30062022.pdf - Diğerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040877BIST