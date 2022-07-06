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***OLMK* *TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.07.2022 12:01
***OLMK* *TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim


***OLMK******TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi EPDK Birleşme İşlemi Onayı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Evet
İlgili Şirketler OLMK

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.04.2022
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2021
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Borsa da İşlem Gören 0,60574162 - Nama
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
TIRE, TRATIREW91D1 200.000.000 149.680.268,66 349.680.268,66 TIRE, TRATIREW91D1
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 200.000.000 TL 149.680.268,66 TL 0 TL 349.680.268,66 TL

SPK Başvuru Tarihi 22.04.2022

Ek Açıklamalar
Mondi Tire Kutsan A.Ş'nin (MTK), EPDK'nın 17 Nisan 2014 tarih ve 4969-214 sayılı kararı ile verilen EÜ/4969-214/2914 numaralı ve 17 Nisan 2014 tarihli üretim lisansına sahip olması sebebiyle, 2 Kasım 2013 tarih ve 28809 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 59. maddesi uyarınca birleşme işlemi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun onayına tabidir. Buna ilişkin olarak 6 Haziran 2022 tarihinde EPDK'ya başvuru yapılmış olup EPDK'nın tarafımıza 6 Temmuz 2022 tarihinde tebliğ edilen 30 Haziran 2022 tarih ve 1104-12 sayılı kararı ile MTK ve Mondi Olmuksan A.Ş.'nin MTK bünyesinde birleşmelerine onay verilmesine ve birleşme işleminin altı ay içinde gerçekleştirilmesine aksi takdirde birleşme işlemine onay verilmesi talebinin reddedilmiş sayılmasına karar verilmiştir."
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042065


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