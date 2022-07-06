***OLMK* *TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OLMK******TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi EPDK Birleşme İşlemi Onayı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Evetİlgili Şirketler OLMKYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.04.2022Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2021Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviMONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Borsa da İşlem Gören 0,60574162 - NamaPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriTIRE, TRATIREW91D1 200.000.000 149.680.268,66 349.680.268,66 TIRE, TRATIREW91D1Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 200.000.000 TL 149.680.268,66 TL 0 TL 349.680.268,66 TLSPK Başvuru Tarihi 22.04.2022Ek AçıklamalarMondi Tire Kutsan A.Ş'nin (MTK), EPDK'nın 17 Nisan 2014 tarih ve 4969-214 sayılı kararı ile verilen EÜ/4969-214/2914 numaralı ve 17 Nisan 2014 tarihli üretim lisansına sahip olması sebebiyle, 2 Kasım 2013 tarih ve 28809 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 59. maddesi uyarınca birleşme işlemi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun onayına tabidir. Buna ilişkin olarak 6 Haziran 2022 tarihinde EPDK'ya başvuru yapılmış olup EPDK'nın tarafımıza 6 Temmuz 2022 tarihinde tebliğ edilen 30 Haziran 2022 tarih ve 1104-12 sayılı kararı ile MTK ve Mondi Olmuksan A.Ş.'nin MTK bünyesinde birleşmelerine onay verilmesine ve birleşme işleminin altı ay içinde gerçekleştirilmesine aksi takdirde birleşme işlemine onay verilmesi talebinin reddedilmiş sayılmasına karar verilmiştir."Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042065BIST