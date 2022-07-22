***OLMK* *TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
22.07.2022 17:16
***OLMK******TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Birleşme İşlemi İnceleme Hakkı Duyurusu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Evet
İlgili Şirketler OLMK
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.04.2022
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2021
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Borsa da İşlem Gören 0,60574162 - Nama
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
TIRE, TRATIREW91D1 200.000.000 149.680.268,66 349.680.268,66 TIRE, TRATIREW91D1
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 200.000.000 TL 149.680.268,66 TL 0 TL 349.680.268,66 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 22.04.2022
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 21.07.2022
SPK Başvuru Tarihi 22.04.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 21.07.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Mondi Tire Kutsan Kâğıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi yönetim kurulunca Mondi Olmuksan Kâğıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin devralınması suretiyle birleşme işlemine ilişkin alınan 30 Haziran 2022 tarih ve 15 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan birleşme sözleşmesi, birleşme raporu, Şirketimizin esas sözleşme tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylı duyuru metni, uzman kuruluş raporu, birleşmeye esas 31/12/2021 tarihli finansallar, son üç yıllık finansal raporlar ve yıllık faaliyet raporları, son üç yıllık bağımsız denetim raporları, birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu ve gayrimenkul değerleme raporlarının, birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantı tarihinden önce otuz gün süresince 28/07/2022 tarihinden itibaren Toki Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi No:28 35900 Tire/İzmir adresindeki şirket merkezimiz ile şubelerimizde ilgililerin incelemesine hazır bulundurulacağı ve ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve www.mondigroup.com.tr adresli internet sitesinde yayınlanacağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 149 uncu maddesi gereğince ilan olunur.
Ekler:
Ek.1_TIRE_Birleşme Raporu
Ek.2_TIRE_Birleşme Sözleşmesi
Ek.3_TIRE_Esas Sözleşmesi Tadil Metni
Ek.4_TIRE_Uzman Kuruluş Raporu
Ek.5_TIRE_Birleşmeye esas 31.12.2021 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosu
Ek.6.a_TIRE_2021 yılına ait mali tablolar
Ek.6.b_TIRE_2020 yılına ait mali tablolar
Ek.6.c_TIRE_2019 yılına ait mali tablolar
Ek.7_TIRE_Birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu
Ek.8.a_TIRE_Finansal Rapor 31.12.2021
Ek.8.b_TIRE_Finansal Rapor- 31.12.2020
Ek.8.c_TIRE_Finansal Rapor 31.12.2019
Ek.9.a_TIRE_Faaliyet Raporu 31.12.2021
Ek.9.b_TIRE_Faaliyet Raporu 31.12.2020
Ek.9.c_TIRE_Faaliyet Raporu 31.12.2019
Ek.10_TIRE_Gayrimenkul Değerleme Raporu
Ek.11_TIRE_İnceleme Hakkı Duyurusu - TTSG
Ek.12.a_TIRE_Onaylı duyuru metni-1
Ek.12.b_TIRE_Onaylı duyuru metni-2
Ek.12.c_TIRE_Onaylı duyuru metni-3
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Ek.4_TIRE_Uzman Kuruluş Raporu.pdf - Uzman Kuruluş Raporu
EK: 2 Ek.7_TIRE_Birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu.pdf - Tahmini Açılış Bilançosu
EK: 3 Ek.8.a_TIRE_Finansal Rapor 31.12.2021.pdf - Diğer
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047392
BIST