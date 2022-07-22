***OLMK* *TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OLMK******TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Birleşme İşlemi İnceleme Hakkı Duyurusu HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Evetİlgili Şirketler OLMKYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.04.2022Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2021Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviMONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Borsa da İşlem Gören 0,60574162 - NamaPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriTIRE, TRATIREW91D1 200.000.000 149.680.268,66 349.680.268,66 TIRE, TRATIREW91D1Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 200.000.000 TL 149.680.268,66 TL 0 TL 349.680.268,66 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 22.04.2022Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBirleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 21.07.2022SPK Başvuru Tarihi 22.04.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 21.07.2022Ek AçıklamalarŞirketimiz Mondi Tire Kutsan Kâğıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi yönetim kurulunca Mondi Olmuksan Kâğıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin devralınması suretiyle birleşme işlemine ilişkin alınan 30 Haziran 2022 tarih ve 15 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan birleşme sözleşmesi, birleşme raporu, Şirketimizin esas sözleşme tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylı duyuru metni, uzman kuruluş raporu, birleşmeye esas 31/12/2021 tarihli finansallar, son üç yıllık finansal raporlar ve yıllık faaliyet raporları, son üç yıllık bağımsız denetim raporları, birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu ve gayrimenkul değerleme raporlarının, birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantı tarihinden önce otuz gün süresince 28/07/2022 tarihinden itibaren Toki Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi No:28 35900 Tire/İzmir adresindeki şirket merkezimiz ile şubelerimizde ilgililerin incelemesine hazır bulundurulacağı ve ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve www.mondigroup.com.tr adresli internet sitesinde yayınlanacağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 149 uncu maddesi gereğince ilan olunur.Ekler:Ek.1_TIRE_Birleşme RaporuEk.2_TIRE_Birleşme SözleşmesiEk.3_TIRE_Esas Sözleşmesi Tadil MetniEk.4_TIRE_Uzman Kuruluş RaporuEk.5_TIRE_Birleşmeye esas 31.12.2021 Tarihli Bilanço ve Gelir TablosuEk.6.a_TIRE_2021 yılına ait mali tablolarEk.6.b_TIRE_2020 yılına ait mali tablolarEk.6.c_TIRE_2019 yılına ait mali tablolarEk.7_TIRE_Birleşme sonrası tahmini açılış bilançosuEk.8.a_TIRE_Finansal Rapor 31.12.2021Ek.8.b_TIRE_Finansal Rapor- 31.12.2020Ek.8.c_TIRE_Finansal Rapor 31.12.2019Ek.9.a_TIRE_Faaliyet Raporu 31.12.2021Ek.9.b_TIRE_Faaliyet Raporu 31.12.2020Ek.9.c_TIRE_Faaliyet Raporu 31.12.2019Ek.10_TIRE_Gayrimenkul Değerleme RaporuEk.11_TIRE_İnceleme Hakkı Duyurusu - TTSGEk.12.a_TIRE_Onaylı duyuru metni-1Ek.12.b_TIRE_Onaylı duyuru metni-2Ek.12.c_TIRE_Onaylı duyuru metni-3Kamuoyuna saygı ile duyurulur.Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 Ek.12.b_TIRE_Onaylı duyuru metni-2.pdf - Diğerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047413BIST