***OLMK* *TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OLMK******TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin Bakanlık BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Evetİlgili Şirketler OLMKYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.04.2022Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2021Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviMONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Borsa da İşlem Gören 0,60574162 - NamaPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriTIRE, TRATIREW91D1 200.000.000 149.680.268,66 349.680.268,66 TIRE, TRATIREW91D1Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 200.000.000 TL 149.680.268,66 TL 0 TL 349.680.268,66 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 22.04.2022Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBirleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 21.07.2022SPK Başvuru Tarihi 22.04.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 21.07.2022Ek AçıklamalarŞirketimiz Mondi Tire Kutsan Kâğıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin Mondi Olmuksan Kâğıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin devralınması suretiyle birleşme işlemi sebebiyle Şirketimizin esas sözleşmesinde gerçekleştirilecek tadilin onaylanması için Ticaret Bakanlığı'na başvurulmuştur.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051742BIST