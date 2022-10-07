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***OLMK* *TIRE*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

07.10.2022 17:12
***OLMK* *TIRE*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildi


***OLMK******TIRE*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Birleşme Nedeniyle Şirketimizde Gerçekleştirilen Sermaye Artışı Tutarına İlişkin İhraç Belgesinin Çıkarılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Evet
İlgili Şirketler OLMK

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.04.2022
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2021
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Borsa da İşlem Gören 0,60574162 - Nama
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
TIRE, TRATIREW91D1 200.000.000 149.680.268,66 349.680.268,66 TIRE, TRATIREW91D1
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 200.000.000 TL 149.680.268,66 TL 0 TL 349.680.268,66 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 22.04.2022
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 21.07.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.08.2022
Genel Kurul‘da Birleşme Konusu Görüşüldü mü ? Kabul Edildi mi ? Kabul edildi
SPK Başvuru Tarihi 22.04.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 21.07.2022

Ek Açıklamalar
Birleşme işlemi nedeniyle Şirketimizde artırılacak sermaye tutarına ilişkin ihraç belgesinin çıkarılmasına dair başvurumuz Sermaye Piyasası Araçlarına ilişkin Kurulca onaylanmıştır. 21.07.2022 tarih ve 38/1081 sayılı onaylı ihraç belgesi ekte sunulmaktadır.
Kamuya saygı ile duyurulur.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Onaylı ihraç belgesi.pdf - Diğer






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069033


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