***OLMK* *TIRE*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OLMK******TIRE*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Birleşme Nedeniyle Şirketimizde Gerçekleştirilen Sermaye Artışı Tutarına İlişkin İhraç Belgesinin ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Evetİlgili Şirketler OLMKYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.04.2022Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2021Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviMONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Borsa da İşlem Gören 0,60574162 - NamaPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriTIRE, TRATIREW91D1 200.000.000 149.680.268,66 349.680.268,66 TIRE, TRATIREW91D1Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 200.000.000 TL 149.680.268,66 TL 0 TL 349.680.268,66 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 22.04.2022Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBirleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 21.07.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.08.2022Genel Kurul‘da Birleşme Konusu Görüşüldü mü ? Kabul Edildi mi ? Kabul edildiSPK Başvuru Tarihi 22.04.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 21.07.2022Ek AçıklamalarBirleşme işlemi nedeniyle Şirketimizde artırılacak sermaye tutarına ilişkin ihraç belgesinin çıkarılmasına dair başvurumuz Sermaye Piyasası Araçlarına ilişkin Kurulca onaylanmıştır. 21.07.2022 tarih ve 38/1081 sayılı onaylı ihraç belgesi ekte sunulmaktadır.Kamuya saygı ile duyurulur.Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 Onaylı ihraç belgesi.pdf - Diğerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069033BIST