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***OLMK* *TIRE*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

19.10.2022 15:33
***OLMK* *TIRE*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildi


***OLMK******TIRE*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirket Birleşmesi ile İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Veren Payların Hak Sahiplerine Teslimi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Evet
İlgili Şirketler OLMK

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.04.2022
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2021
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Borsa da İşlem Gören 0,60574162 - Nama
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye
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BIST En Aktif Hisseler17:21
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ESEN 58,30 420.115.516 % 10,00  
GESAN 149,60 547.722.035 % 10,00  
SMRTG 125,50 301.593.676 % 9,99  
BARMA 80,90 179.911.531 % 9,99  
INTEM 85,90 43.949.054 % 9,99  
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17:21 Alış Satış %  
Dolar 18,5896 18,5964 % 0,06  
Euro 18,2177 18,2271 % -0,55  
Sterlin 20,8555 20,9601 % -0,60  
Frank 18,4478 18,5589 % -0,94  
Riyal 4,9345 4,9592 % -0,00  
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17:21 Alış Satış %  
Altın Ons 1.636 1.636 -16,34  
Altın Gr. 977 977 -10,30  
Cumhuriyet 6.622 6.722 -38,00  
Tam 6.645 6.736 -28,00  
Yarım 3.238 3.294 -15,00  
Çeyrek 1.622 1.648 -8,00  
Gümüş.Ons 18,49 18,52 -0,23  
Gümüş Gr. 11,03 11,04 -0,17  
B. Petrol 91,42 91,42 1,39  
Seans Raporu 17:21
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