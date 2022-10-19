***OLMK* *TIRE*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
19.10.2022 15:33
***OLMK******TIRE*** MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirket Birleşmesi ile İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Veren Payların Hak Sahiplerine Teslimi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Evet
İlgili Şirketler OLMK
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.04.2022
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2021
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Borsa da İşlem Gören 0,60574162 - Nama
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye
17:233.875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 33,02
|Açılış
|: 3.851
|
|Önceki Kapanış
|: 3.842
|
3.917
En Düşük
3.844
17:2318,5975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0130
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,7351
En Düşük
18,5629
17:2318,2233
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,1055
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4509
En Düşük
18,1488
17:23978,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -9,47
|Açılış
|: 977,99
|
|Önceki Kapanış
|: 987,48
|
995,29
En Düşük
974,80
BIST En Aktif Hisseler17:21
|ESEN
|58,30
|420.115.516
|% 10,00
|
|GESAN
|149,60
|547.722.035
|% 10,00
|
|SMRTG
|125,50
|301.593.676
|% 9,99
|
|BARMA
|80,90
|179.911.531
|% 9,99
|
|INTEM
|85,90
|43.949.054
|% 9,99
|
|GLBMD
|11,09
|18.326.000
|% -7,27
|
|KIMMR
|6,74
|7.870.762
|% -6,65
|
|ODAS
|7,84
|5.156.158.988
|% -6,33
|
|AKFGY
|4,16
|322.611.726
|% -6,09
|
|PEGYO
|2,46
|36.033.596
|% -4,65
|
|THYAO
|97,60
|5.564.388.732
|% 0,36
|
|ODAS
|7,84
|5.156.158.988
|% -6,33
|
|YKBNK
|9,64
|4.965.899.231
|% 2,66
|
|AKBNK
|15,45
|4.792.734.982
|% 2,39
|
|ISCTR
|9,93
|3.838.982.753
|% 4,86
|
|ODAS
|7,84
|5.156.158.988
|% -6,33
|
|YKBNK
|9,64
|4.965.899.231
|% 2,66
|
|EKGYO
|4,39
|1.881.414.864
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,93
|3.838.982.753
|% 4,86
|
|AKBNK
|15,45
|4.792.734.982
|% 2,39
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5896
|18,5964
|% 0,06
|
|Euro
|18,2177
|18,2271
|% -0,55
|
|Sterlin
|20,8555
|20,9601
|% -0,60
|
|Frank
|18,4478
|18,5589
|% -0,94
|
|Riyal
|4,9345
|4,9592
|% -0,00
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.636
|-16,34
|
|Altın Gr.
|977
|977
|-10,30
|
|Cumhuriyet
|6.622
|6.722
|-38,00
|
|Tam
|6.645
|6.736
|-28,00
|
|Yarım
|3.238
|3.294
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.648
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,49
|18,52
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,04
|-0,17
|
|B. Petrol
|91,42
|91,42
|1,39
|
Seans Raporu
17:21
daha fazla
-
17:36BARMA
Yüzde 9.99 oranında artışla 80.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 298, 208 adet işlem
-
17:34HURGZ
Yüzde 5.00 oranında artışla 2.94 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 333, 998 adet işlem
-
17:33ELITE
Yüzde 4.05 oranında artışla 32.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 643, 829 adet işlem
-
17:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 03 artarak (% 0.71 ) 4, 248
-
17:32XU100
Endeks 3, 872 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 79 üstünde . İşlem hacmi 72, 614.00 milyon TL de