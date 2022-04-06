***OMD* *CASA* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
06.04.2022 17:07
***OMD******CASA******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
İlgili Şirketler [CASA]
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK onayına sunulan taslak izahname ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016580
BIST
17:222.320
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -5,83
|Açılış
|: 2.328
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
|
2.348
En Düşük
2.308
17:2214,7450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0320
|Açılış
|: 14,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7470
En Düşük
14,7016
17:2216,1037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0480
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1339
En Düşük
16,0198
17:22914,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,44
|Açılış
|: 914,39
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
916,44
En Düşük
907,30
BIST En Aktif Hisseler17:20
|KONKA
|15,09
|145.830.359
|% 9,99
|
|DOAS
|70,05
|58.349.859
|% 9,97
|
|PAGYO
|11,27
|3.839.312
|% 9,95
|
|ULUSE
|165,70
|7.540.115
|% 9,95
|
|ARMDA
|94,45
|12.944.548
|% 9,95
|
|BOBET
|4,59
|98.691.661
|% -10,00
|
|GZNMI
|42,04
|27.510.906
|% -9,40
|
|LIDER
|17,37
|280.937.833
|% -6,86
|
|DZGYO
|2,39
|32.563.509
|% -5,91
|
|ISBTR
|52.000,00
|52.000
|% -5,45
|
|THYAO
|34,56
|4.132.988.365
|% 0,17
|
|PETKM
|9,96
|2.287.314.628
|% 2,15
|
|GARAN
|12,46
|1.788.384.254
|% -0,24
|
|ASELS
|25,66
|1.734.666.339
|% -1,38
|
|KRDMD
|15,57
|1.533.274.054
|% -1,52
|
|ODAS
|2,06
|1.212.423.358
|% 7,85
|
|EKGYO
|2,56
|769.546.971
|% -1,16
|
|PETKM
|9,96
|2.287.314.628
|% 2,15
|
|KARSN
|5,74
|1.310.338.229
|% 1,41
|
|YKBNK
|4,17
|925.734.734
|% -0,95
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7394
|14,7476
|% 0,24
|
|Euro
|16,1019
|16,1118
|% 0,35
|
|Sterlin
|19,2176
|19,3140
|% 0,11
|
|Frank
|15,7297
|15,8245
|% -0,34
|
|Riyal
|3,9194
|3,9391
|% 0,12
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|3,46
|
|Altın Gr.
|915
|915
|4,31
|
|Cumhuriyet
|6.066
|6.158
|-23,00
|
|Tam
|6.039
|6.189
|-24,24
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|-11,72
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-5,86
|
|Gümüş.Ons
|24,44
|24,47
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,65
|0,12
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,47
|
Seans Raporu
17:20
daha fazla
-
17:34GZNMI
Yüzde -9.40 oranında düşüşle 42.04 lira fiyatla işlem gören hissede 624, 945 adet işlem
-
17:33NTHOL
Yüzde -4.92 oranında düşüşle 10.63 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 769, 608 adet işlem
-
17:32ESCAR
Yüzde -5.10 oranında düşüşle 33.12 lira fiyatla işlem gören hissede 283, 314 adet işlem
-
17:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 8 kaybederek (% -0.61 ) 2, 080
-
17:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDEAS, ARMDA, PAGYO, KONKA, DOAS, ULUSE