***OMD* *EUKYO* *OSMEN* *MERCN* *BIMAS* *BURCE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
28.05.2021 09:16
***OMD******EUKYO******OSMEN******MERCN******BIMAS******BURCE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [BIMAS, BURCE, EUKYO, MERCN, OMD, OSMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938581
BIST
10:341.406
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -8,80
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.415
|
1.418
En Düşük
1.401
10:348,5846
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0864
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,5995
En Düşük
8,4921
10:3410,4780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0894
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4780
En Düşük
10,3424
10:34521,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 3,00
|Açılış
|: 521,20
|
|Önceki Kapanış
|: 518,26
|
522,56
En Düşük
516,47
BIST En Aktif Hisseler10:34
|UZERB
|46,18
|61.466
|% 9,95
|
|IZTAR
|22,44
|8.889.292
|% 9,89
|
|YAYLA
|3,44
|19.368.952
|% 7,84
|
|ISBIR
|8.271,90
|554.217
|% 5,65
|
|TUCLK
|11,30
|34.235.288
|% 5,41
|
|AYES
|19,98
|416.903
|% -10,00
|
|CASA
|131,00
|218.901
|% -9,97
|
|GEDZA
|41,22
|8.631.459
|% -9,96
|
|KUTPO
|40,12
|72.552.564
|% -9,96
|
|ISGSY
|11,06
|33.134.337
|% -9,93
|
|GARAN
|7,95
|335.424.824
|% -0,13
|
|THYAO
|12,82
|333.495.830
|% -1,76
|
|EREGL
|18,99
|267.193.393
|% 0,69
|
|YKBNK
|2,13
|213.787.621
|% -1,39
|
|KRDMD
|7,85
|141.067.060
|% -1,63
|
|YKBNK
|2,13
|213.787.621
|% -1,39
|
|EKGYO
|1,86
|96.805.823
|% -1,59
|
|GARAN
|7,95
|335.424.824
|% -0,13
|
|THYAO
|12,82
|333.495.830
|% -1,76
|
|VAKBN
|3,52
|85.569.140
|% -1,12
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5822
|8,5846
|% 1,02
|
|Euro
|10,4452
|10,4780
|% 0,86
|
|Sterlin
|12,1260
|12,1869
|% 0,77
|
|Frank
|9,5095
|9,5668
|% 0,77
|
|Riyal
|2,2805
|2,2919
|% 0,94
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|521
|522
|3,28
|
|Cumhuriyet
|3.403
|3.454
|-16,00
|
|Tam
|3.388
|3.473
|-14,00
|
|Yarım
|1.638
|1.680
|-6,77
|
|Çeyrek
|821
|840
|-3,39
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,01
|