***OMD* *OSMEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.11.2020 09:00
***OMD******OSMEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OMD, OSMEN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Pınar Çakılkaya tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887677
BIST
10:151.228
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,38
|Açılış
|: 1.227
|
|Önceki Kapanış
|: 1.232
|
1.229
En Düşük
1.219
10:158,2593
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 0,2068
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,3887
En Düşük
8,0372
10:159,7764
En Yüksek
|Değişim
|: 2,74%
|| 0,2611
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
9,9237
En Düşük
9,4898
10:15503,34
En Yüksek
|Değişim
|: 4,21%
|| 20,33
|Açılış
|: 503,34
|
|Önceki Kapanış
|: 483,01
|
508,41
En Düşük
481,46
BIST En Aktif Hisseler10:14
|DIRIT
|3,63
|1.346.625
|% 10,00
|
|BMELK
|14,76
|467.184
|% 9,99
|
|KSTUR
|210,50
|875.259
|% 9,98
|
|ARSAN
|6,73
|6.610.081
|% 9,97
|
|EMNIS
|24,52
|227.766
|% 9,96
|
|AVHOL
|5,07
|292.189
|% -9,95
|
|MEGAP
|12,23
|951.836
|% -9,94
|
|MEGAP
|12,23
|951.836
|% -9,94
|
|EUYO
|7,62
|1.161.471
|% -9,93
|
|KERVN
|0,86
|120.108
|% -9,47
|
|THYAO
|11,42
|748.561.151
|% 6,93
|
|GARAN
|7,37
|282.711.317
|% -1,47
|
|PGSUS
|52,35
|229.265.000
|% 7,76
|
|TCELL
|15,44
|223.650.578
|% -5,62
|
|TAVHL
|16,86
|168.288.632
|% 5,71
|
|THYAO
|11,42
|748.561.151
|% 6,93
|
|YKBNK
|2,42
|95.265.009
|% -2,02
|
|GARAN
|7,37
|282.711.317
|% -1,47
|
|ODAS
|3,53
|103.343.500
|% -1,12
|
|GSRAY
|4,02
|113.103.234
|% 4,96
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2478
|8,2572
|% 2,54
|
|Euro
|9,7609
|9,7763
|% 2,74
|
|Sterlin
|10,9076
|10,9623
|% 3,25
|
|Frank
|9,0529
|9,1075
|% 3,15
|
|Riyal
|2,2066
|2,2177
|% 3,07
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|21,58
|
|Altın Gr.
|504
|504
|21,22
|
|Cumhuriyet
|3.270
|3.319
|-293,00
|
|Tam
|3.260
|3.346
|-285,48
|
|Yarım
|1.576
|1.618
|-138,09
|
|Çeyrek
|790
|809
|-69,05
|
|Gümüş.Ons
|24,34
|24,38
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,22
|
|B. Petrol
|42,38
|42,38
|-0,02
|