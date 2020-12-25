***OMD* *OSMEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.12.2020 18:09
***OMD******OSMEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OMD, OSMEN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Taylan Tatlısu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894989
BIST
17:561.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,19
|Açılış
|: 1.429
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|Önceki Kapanış
|: 1.426
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1.438
En Düşük
1.423
17:567,5893
En Yüksek
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En Düşük
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17:569,2438
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|Açılış
|: 457,47
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|Önceki Kapanış
|: 457,36
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459,04
En Düşük
455,13
BIST En Aktif Hisseler17:56
|KARTN
|94,05
|33.007.142
|% 10,01
|
|ADEL
|28,60
|71.941.155
|% 10,00
|
|VKING
|6,93
|4.585.307
|% 10,00
|
|TURGG
|116,60
|79.787.142
|% 10,00
|
|LINK
|61,60
|19.595.724
|% 10,00
|
|BRYAT
|558,30
|43.978.157
|% -10,00
|
|ALCAR
|333,00
|232.199.588
|% -10,00
|
|INVEO
|47,12
|120.479.978
|% -9,99
|
|BRSAN
|30,30
|98.426.200
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,54
|2.845.559
|% -9,46
|
|KOZAL
|94,35
|2.285.288.043
|% 3,23
|
|GUBRF
|63,70
|2.115.320.466
|% 2,00
|
|KOZAA
|15,91
|1.696.570.326
|% 0,95
|
|IPEKE
|13,62
|1.176.738.064
|% -1,09
|
|ECILC
|7,43
|868.215.972
|% -6,31
|
|SKBNK
|1,52
|437.520.084
|% 1,33
|
|TSKB
|1,84
|353.413.163
|% -0,54
|
|EKGYO
|2,15
|392.521.683
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,38
|640.001.043
|% 1,51
|
|SISE
|7,20
|798.635.201
|% 0,56
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5834
|7,5893
|% 0,36
|
|Euro
|9,2403
|9,2438
|% 0,01
|
|Sterlin
|10,2393
|10,2906
|% 0,28
|
|Frank
|8,4740
|8,5251
|% 0,24
|
|Riyal
|2,0138
|2,0239
|% 0,17
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|0,00
|
|Altın Gr.
|457
|457
|0,11
|
|Cumhuriyet
|3.024
|3.070
|-1,00
|
|Tam
|3.018
|3.094
|7,21
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|3,49
|
|Çeyrek
|732
|748
|1,74
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,81
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,29
|0,01
|
|B. Petrol
|51,37
|51,37
|0,13
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