***OMD* *OSMEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.02.2021 09:17
şlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912039
BIST
10:311.511
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -6,89
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.516
En Düşük
1.496
10:317,1227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0175
|Açılış
|: 7,0670
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0500
|
7,1483
En Düşük
7,0712
10:318,6677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0311
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,6932
En Düşük
8,5921
10:31414,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,55
|Açılış
|: 414,08
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
415,73
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler10:31
|CASA
|195,80
|916.344
|% 10,00
|
|MERIT
|377,00
|1.870.297
|% 9,98
|
|KSTUR
|315,10
|714.017
|% 9,98
|
|TACTR
|28,00
|49.728
|% 8,19
|
|VERTU
|34,76
|15.823.735
|% 6,95
|
|MZHLD
|37,26
|176.352
|% -10,00
|
|IZTAR
|22,50
|535.545
|% -10,00
|
|EPLAS
|34,58
|415.548
|% -9,99
|
|RODRG
|19,48
|716.572
|% -9,98
|
|DIRIT
|7,22
|220.318
|% -9,98
|
|SASA
|37,78
|570.943.602
|% 4,02
|
|KOZAL
|136,20
|432.870.860
|% 2,10
|
|ASELS
|17,57
|396.176.952
|% 2,87
|
|PETKM
|5,31
|292.140.338
|% -2,21
|
|THYAO
|12,94
|261.207.159
|% -0,61
|
|PETKM
|5,31
|292.140.338
|% -2,21
|
|TSKB
|1,81
|95.431.000
|% 0,56
|
|EKGYO
|2,32
|91.361.293
|% -0,85
|
|SKBNK
|1,43
|53.094.508
|% 0,00
|
|ODAS
|3,99
|134.439.067
|% 0,25
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1198
|7,1227
|% 0,25
|
|Euro
|8,6592
|8,6677
|% 0,36
|
|Sterlin
|10,0719
|10,1224
|% 0,73
|
|Frank
|7,8315
|7,8787
|% 0,15
|
|Riyal
|1,8938
|1,9033
|% 0,24
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|1,52
|
|Altın Gr.
|414
|414
|1,59
|
|Cumhuriyet
|2.731
|2.772
|23,00
|
|Tam
|2.719
|2.787
|23,95
|
|Yarım
|1.314
|1.348
|11,58
|
|Çeyrek
|659
|674
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|27,61
|27,64
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,00
|
|B. Petrol
|64,38
|64,38
|-0,10
|
Seans Raporu
10:31
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-
10:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 06 kaybederek (% -0.19 ) 1, 586
-
10:46XU100
Endeks 1, 512 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 41 altında . İşlem hacmi 5, 157.00 milyon TL de
-
10:46GLBMD
Yüzde -7.95 oranında düşüşle 7.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 607, 392 adet işlem
-
10:45GLBMD
Yüzde -8.21 oranında düşüşle 7.27 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 579, 647 adet işlem
-
10:44DITAS
Yüzde -5.81 oranında düşüşle 16.20 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 354 adet işlem