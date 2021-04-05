***OMD* *OSMEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.04.2021 09:12
***OMD******OSMEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OMD, OSMEN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bora Bekit tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923142
BIST
11:151.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 5,04
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.437
En Düşük
1.429
11:158,1582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0057
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,2475
En Düşük
8,1359
11:159,6066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0237
|Açılış
|: 9,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7115
En Düşük
9,5746
11:15453,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,26
|Açılış
|: 453,86
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
451,23
BIST En Aktif Hisseler11:15
|ERBOS
|75,90
|43.859.547
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|652.190
|% 10,00
|
|SNPAM
|23,36
|403.871
|% 9,98
|
|FENER
|37,76
|109.704.877
|% 9,96
|
|BANVT
|66,95
|2.791.392
|% 9,93
|
|UTPYA
|29,90
|294.934
|% -9,99
|
|FORMT
|1,58
|10.147.660
|% -9,71
|
|GLRYH
|11,06
|10.404.350
|% -8,97
|
|MMCAS
|5,70
|57.000
|% -8,06
|
|GSRAY
|3,70
|119.893.502
|% -7,04
|
|BJKAS
|8,70
|384.644.700
|% -5,43
|
|KOZAL
|126,70
|339.130.177
|% 1,28
|
|GARAN
|6,90
|296.485.318
|% 0,27
|
|JANTS
|889,90
|211.831.891
|% 7,61
|
|SISE
|7,47
|204.806.360
|% 1,08
|
|BJKAS
|8,70
|384.644.700
|% -5,43
|
|GARAN
|6,90
|296.485.318
|% 0,27
|
|GSRAY
|3,70
|119.893.502
|% -7,04
|
|PETKM
|6,10
|177.489.398
|% 1,84
|
|SISE
|7,47
|204.806.360
|% 1,08
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1548
|8,1582
|% 0,07
|
|Euro
|9,5912
|9,6066
|% 0,25
|
|Sterlin
|11,2845
|11,3411
|% 0,39
|
|Frank
|8,6297
|8,6817
|% 0,17
|
|Riyal
|2,1714
|2,1823
|% 0,19
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-4,99
|
|Altın Gr.
|454
|454
|0,02
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-1,00
|
|Tam
|2.970
|3.047
|2,71
|
|Yarım
|1.436
|1.474
|1,32
|
|Çeyrek
|720
|737
|0,66
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,83
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,75
|63,75
|-1,11
|
Seans Raporu
11:15
daha fazla
-
11:24AKSEN
Yüzde 4.27 oranında artışla 12.44 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 019, 487 adet işlem
-
11:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 1 artarak (% 0.21 ) 1, 466
-
11:23XU100
Endeks 1, 436 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 43 üstünde . İşlem hacmi 4, 154.00 milyon TL de
-
11:23VANGD
Yüzde 4.86 oranında artışla 7.99 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 208, 066 adet işlem
-
11:22OZBAL
Yüzde 6.24 oranında artışla 8.86 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 617, 145 adet işlem