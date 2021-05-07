***OMD* *OSMEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.05.2021 09:44
***OMD******OSMEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OMD, OSMEN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ali Fuat Kutlucan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935120
BIST
11:031.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,60
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.437
En Düşük
1.431
11:038,2907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0211
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3017
En Düşük
8,2445
11:0310,0331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0281
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0384
En Düşük
9,9609
11:03485,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,66
|Açılış
|: 485,23
|
|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
485,95
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler11:03
|AYES
|22,00
|260.766
|% 10,00
|
|AYCES
|80,80
|502.334
|% 9,93
|
|IDEAS
|74,60
|611.795
|% 9,87
|
|KSTUR
|358,00
|563.134
|% 9,41
|
|MRSHL
|339,50
|7.861.113
|% 8,29
|
|VAKFN
|15,54
|3.251.543
|% -9,97
|
|TACTR
|26,00
|78.000
|% -5,45
|
|ITTFH
|1,97
|36.188.058
|% -5,29
|
|YYAPI
|1,45
|17.250.413
|% -5,23
|
|SODSN
|27,22
|66.444
|% -5,02
|
|KOZAL
|130,70
|774.089.524
|% 6,69
|
|PETKM
|6,71
|770.598.649
|% -2,75
|
|KRDMD
|8,24
|424.643.378
|% -0,48
|
|TUPRS
|94,00
|278.329.685
|% 2,51
|
|THYAO
|12,89
|236.261.906
|% -0,31
|
|PETKM
|6,71
|770.598.649
|% -2,75
|
|KRDMD
|8,24
|424.643.378
|% -0,48
|
|YKBNK
|2,09
|79.296.962
|% 0,48
|
|GARAN
|7,37
|171.177.454
|% -0,27
|
|TSKB
|1,25
|26.503.864
|% 0,81
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2875
|8,2907
|% 0,26
|
|Euro
|10,0154
|10,0331
|% 0,28
|
|Sterlin
|11,5182
|11,5760
|% 0,57
|
|Frank
|9,0984
|9,1532
|% 0,26
|
|Riyal
|2,2059
|2,2170
|% 0,36
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|4,78
|
|Altın Gr.
|485
|485
|2,75
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,31
|27,34
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,03
|
|B. Petrol
|68,19
|68,19
|0,10
|