***OMD* *OSMEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.05.2021 09:08
***OMD******OSMEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OMD, OSMEN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ali Fuat Kutlucan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938068
BIST
10:011.417
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 17,20
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.418
En Düşük
1.413
10:018,4563
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0055
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3800
|
8,4624
En Düşük
8,4135
10:0110,3587
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0100
|Açılış
|: 10,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2200
|
10,3718
En Düşük
10,3132
10:01516,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,12
|Açılış
|: 516,88
|
|Önceki Kapanış
|: 516,76
|
518,24
En Düşük
515,12
BIST En Aktif Hisseler10:01
|RYSAS
|3,73
|220.648
|% 9,71
|
|ESCOM
|7,00
|3.756.718
|% 7,53
|
|INTEM
|47,00
|97.713
|% 7,50
|
|BRSAN
|28,40
|284.199
|% 3,65
|
|DAGHL
|12,05
|13.460
|% 2,82
|
|KUTPO
|49,50
|315.216
|% -10,00
|
|METUR
|29,74
|1.597.068
|% -9,99
|
|OZRDN
|8,57
|43.356
|% -9,98
|
|ETILR
|6,32
|165.837
|% -9,97
|
|SEKUR
|20,68
|399.393
|% -9,93
|
|GARAN
|7,95
|19.019.381
|% 1,92
|
|THYAO
|13,06
|9.591.891
|% 1,24
|
|KOZAL
|124,00
|9.275.448
|% 1,22
|
|YKBNK
|2,14
|9.009.535
|% 0,94
|
|TRILC
|48,58
|7.764.299
|% 2,97
|
|YKBNK
|2,14
|9.009.535
|% 0,94
|
|EKGYO
|1,87
|6.327.194
|% 1,08
|
|GARAN
|7,95
|19.019.381
|% 1,92
|
|VAKBN
|3,48
|4.524.244
|% 0,87
|
|DOHOL
|3,11
|3.820.212
|% 1,30
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4507
|8,4563
|% -0,06
|
|Euro
|10,3463
|10,3587
|% -0,10
|
|Sterlin
|11,9000
|11,9597
|% -0,30
|
|Frank
|9,3887
|9,4452
|% -0,27
|
|Riyal
|2,2425
|2,2538
|% -0,32
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|6,90
|
|Altın Gr.
|517
|517
|0,12
|
|Cumhuriyet
|3.394
|3.445
|42,00
|
|Tam
|3.378
|3.465
|45,61
|
|Yarım
|1.633
|1.676
|22,06
|
|Çeyrek
|819
|838
|11,03
|
|Gümüş.Ons
|28,07
|28,10
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,00
|
|B. Petrol
|68,84
|68,84
|0,35
|