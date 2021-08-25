***OMD* *OSMEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.08.2021 09:25
***OMD******OSMEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OMD, OSMEN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Pınar Çakılkaya tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960344
BIST
10:481.469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,67
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.466
|
1.471
En Düşük
1.464
10:488,3884
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
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|Açılış
|: 8,4180
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|Önceki Kapanış
|: 8,4630
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8,4231
En Düşük
8,3625
10:489,8526
En Yüksek
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|: -0,41%
|| -0,0406
|Açılış
|: 9,8750
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|Önceki Kapanış
|: 9,9100
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9,9110
En Düşük
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10:48483,66
En Yüksek
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|: -0,64%
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|Açılış
|: 483,66
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|Önceki Kapanış
|: 486,76
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488,00
En Düşük
482,12
BIST En Aktif Hisseler10:48
|GESAN
|27,34
|329.188.017
|% 9,98
|
|BALAT
|5,68
|414.498
|% 9,86
|
|PENTA
|84,50
|6.641.662
|% 8,61
|
|KTSKR
|58,00
|19.201.992
|% 7,41
|
|IZFAS
|8,36
|19.909.481
|% 6,77
|
|SUMAS
|86,70
|70.574
|% -9,55
|
|AGYO
|4,29
|10.981.869
|% -5,71
|
|EMNIS
|19,86
|34.596
|% -5,43
|
|UNLU
|4,95
|1.798.130
|% -4,44
|
|MMCAS
|5,62
|10.521
|% -4,42
|
|GARAN
|9,63
|507.048.995
|% 0,84
|
|BRLSM
|12,89
|335.664.442
|% 6,44
|
|GESAN
|27,34
|329.188.017
|% 9,98
|
|THYAO
|12,88
|270.931.213
|% 0,55
|
|PETKM
|6,10
|189.626.199
|% 0,99
|
|GARAN
|9,63
|507.048.995
|% 0,84
|
|ODAS
|1,45
|58.839.443
|% 1,40
|
|YKBNK
|2,59
|81.963.713
|% 0,39
|
|PETKM
|6,10
|189.626.199
|% 0,99
|
|BRLSM
|12,89
|335.664.442
|% 6,44
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3864
|8,3884
|% -0,10
|
|Euro
|9,8473
|9,8526
|% -0,41
|
|Sterlin
|11,4630
|11,5205
|% -0,26
|
|Frank
|9,1328
|9,1878
|% -0,30
|
|Riyal
|2,2279
|2,2390
|% -0,18
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-8,21
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-3,51
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-7,00
|
|Tam
|3.229
|3.310
|-6,20
|
|Yarım
|1.561
|1.601
|-3,00
|
|Çeyrek
|783
|801
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,78
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,05
|
|B. Petrol
|70,25
|70,25
|-0,16
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