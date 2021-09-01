***OMD* *OSMEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.09.2021 09:08
***OMD******OSMEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OMD, OSMEN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Pınar Çakılkaya tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961111
BIST
17:541.473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,26
|Açılış
|: 1.476
|
|Önceki Kapanış
|: 1.472
|
1.479
En Düşük
1.468
17:548,3038
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0017
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3280
|
8,3338
En Düşük
8,2713
17:549,8467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0208
|Açılış
|: 9,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8200
|
9,8530
En Düşük
9,7770
17:54482,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,63
|Açılış
|: 482,81
|
|Önceki Kapanış
|: 484,44
|
486,68
En Düşük
482,09
BIST En Aktif Hisseler17:54
|EGEPO
|5,50
|672.749
|% 10,00
|
|SUMAS
|99,00
|1.152.353
|% 10,00
|
|KONTR
|58,35
|43.487.675
|% 9,99
|
|UTPYA
|24,44
|960.335
|% 9,99
|
|PSDTC
|24,46
|68.089.647
|% 9,98
|
|KARYE
|14,03
|24.346.716
|% -8,00
|
|AGYO
|3,55
|15.200.255
|% -4,05
|
|EUKYO
|5,55
|2.486.628
|% -3,48
|
|SEYKM
|19,58
|24.431.748
|% -3,26
|
|SERVE
|15,00
|175.899
|% -3,23
|
|GARAN
|9,85
|1.202.140.813
|% -0,30
|
|THYAO
|12,92
|1.051.788.600
|% 1,89
|
|SASA
|27,86
|610.168.774
|% 1,38
|
|KOZAL
|104,80
|586.572.004
|% 1,35
|
|YKBNK
|2,63
|568.268.344
|% -0,38
|
|YKBNK
|2,63
|568.268.344
|% -0,38
|
|GARAN
|9,85
|1.202.140.813
|% -0,30
|
|ODAS
|1,52
|180.234.716
|% 4,11
|
|THYAO
|12,92
|1.051.788.600
|% 1,89
|
|PETKM
|6,17
|493.337.624
|% -0,48
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2982
|8,3038
|% -0,02
|
|Euro
|9,8388
|9,8467
|% 0,21
|
|Sterlin
|11,3929
|11,4501
|% -0,00
|
|Frank
|9,0321
|9,0865
|% -0,09
|
|Riyal
|2,2045
|2,2155
|% -0,16
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-2,77
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.253
|-14,00
|
|Tam
|3.189
|3.269
|-8,20
|
|Yarım
|1.541
|1.582
|-3,97
|
|Çeyrek
|773
|791
|-1,98
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,17
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,45
|0,06
|
|B. Petrol
|70,65
|70,65
|-0,99
|
Seans Raporu
17:54
daha fazla
-
17:59BERA
Yüzde 4.60 oranında artışla 10.23 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 380, 594 adet işlem
-
17:57AKSGY
Yüzde 4.32 oranında artışla 1.93 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 279, 039 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 18 artarak (% 0.01 ) 1, 589
-
17:55DOAS
Yüzde 5.00 oranında artışla 29.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 795, 946 adet işlem
-
17:54METUR
Yüzde 6.08 oranında artışla 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 716, 757 adet işlem