***OMD* *OSMEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.10.2021 09:04
***OMD******OSMEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OMD, OSMEN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bora Bekit tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967262
BIST
12:151.378
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -13,94
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.377
12:158,9239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0553
|Açılış
|: 8,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
12:1510,3123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0196
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2734
12:15500,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,77
|Açılış
|: 500,89
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,14
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler12:15
|MERIT
|15,84
|252.300
|% 10,00
|
|EMNIS
|22,96
|663.314
|% 9,86
|
|KERVN
|0,87
|838.608
|% 8,75
|
|AKFGY
|5,20
|9.945.086
|% 8,33
|
|NUGYO
|12,19
|13.726.850
|% 7,88
|
|SEYKM
|18,00
|10.774.712
|% -10,00
|
|HURGZ
|2,03
|30.107.204
|% -9,78
|
|MARTI
|1,39
|17.326.585
|% -8,55
|
|GARFA
|13,92
|344.158
|% -8,42
|
|ISBIR
|57,75
|120.986
|% -5,33
|
|EREGL
|16,56
|905.352.929
|% 2,54
|
|GARAN
|9,16
|460.326.432
|% -1,29
|
|KRDMD
|6,37
|460.101.656
|% 0,31
|
|PETKM
|6,32
|421.904.605
|% -5,11
|
|TUPRS
|119,40
|355.837.239
|% -1,24
|
|YKBNK
|2,34
|201.788.076
|% -1,27
|
|KRDMD
|6,37
|460.101.656
|% 0,31
|
|PETKM
|6,32
|421.904.605
|% -5,11
|
|EREGL
|16,56
|905.352.929
|% 2,54
|
|ODAS
|1,42
|75.317.676
|% -1,39
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9187
|8,9239
|% 0,62
|
|Euro
|10,3051
|10,3123
|% 0,19
|
|Sterlin
|12,0368
|12,0972
|% -0,05
|
|Frank
|9,5366
|9,5940
|% 0,25
|
|Riyal
|2,3679
|2,3797
|% 0,48
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|-10,90
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,51
|
|Cumhuriyet
|3.317
|3.367
|12,00
|
|Tam
|3.301
|3.384
|11,70
|
|Yarım
|1.596
|1.637
|5,66
|
|Çeyrek
|800
|819
|2,83
|
|Gümüş.Ons
|22,30
|22,34
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,06
|
|B. Petrol
|82,27
|82,27
|1,01
|
Seans Raporu
12:15
daha fazla
-
12:27PETKM
Yüzde -5.11 oranında düşüşle 6.32 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 980, 940 adet işlem
-
12:26MAREN
Yüzde -4.45 oranında düşüşle 9.23 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 336, 355 adet işlem
-
12:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 58 kaybederek (% -0.95 ) 1, 208
-
12:25
TSGYO, PRKAB, DOBUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:25
GARFA, SEYKM, MARTI değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında