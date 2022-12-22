***OMD* *OSMEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.12.2022 10:02
***OMD******OSMEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OMD, OSMEN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bora Bekit tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089092
BIST
15:535.482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 52,98
|Açılış
|: 5.462
|
|Önceki Kapanış
|: 5.429
|
5.516
En Düşük
5.445
15:5318,6713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0108
|Açılış
|: 18,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8330
|
18,7023
En Düşük
18,6377
15:5319,8831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0677
|Açılış
|: 20,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9900
|
19,9440
En Düşük
19,7718
15:531.090,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,77
|Açılış
|: 1.090,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,54
|
1.092,94
En Düşük
1.087,63
BIST En Aktif Hisseler15:51
|SODSN
|41,80
|2.477.110
|% 10,00
|
|BRKVY
|25,10
|2.014.953
|% 9,99
|
|PLTUR
|17,72
|18.511.730
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|29.871.394
|% 9,99
|
|KERVT
|16,69
|305.084.877
|% 9,95
|
|VKING
|19,11
|1.058.407
|% -7,95
|
|EGEPO
|20,40
|27.769.509
|% -5,20
|
|EMNIS
|55,00
|1.240.310
|% -5,17
|
|PAMEL
|233,30
|35.435.909
|% -3,63
|
|NTGAZ
|47,82
|81.052.461
|% -3,59
|
|THYAO
|143,00
|4.972.770.384
|% 0,07
|
|EKGYO
|8,22
|3.907.206.075
|% 2,24
|
|ENKAI
|28,16
|3.651.533.372
|% 5,31
|
|AKBNK
|20,02
|2.809.909.593
|% 0,35
|
|VAKBN
|12,41
|2.805.223.722
|% 1,06
|
|EKGYO
|8,22
|3.907.206.075
|% 2,24
|
|VAKBN
|12,41
|2.805.223.722
|% 1,06
|
|ISCTR
|12,99
|2.719.676.112
|% 1,80
|
|SKBNK
|3,16
|603.944.602
|% 0,00
|
|YKBNK
|12,09
|2.224.756.704
|% 0,75
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6671
|18,6764
|% 0,09
|
|Euro
|19,8732
|19,8858
|% 0,36
|
|Sterlin
|22,4232
|22,5357
|% -0,27
|
|Frank
|20,0649
|20,1858
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9482
|4,9730
|% 0,04
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|2,52
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.090
|1,86
|
|Cumhuriyet
|7.304
|7.414
|-9,00
|
|Tam
|7.345
|7.393
|-4,00
|
|Yarım
|3.557
|3.614
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.784
|1.807
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,79
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,26
|-0,13
|
|B. Petrol
|83,41
|83,41
|1,21
|
Seans Raporu
15:51
daha fazla
-
16:06EGGUB
Yüzde 6.45 oranında artışla 113.80 lira fiyatla işlem gören hissede 944, 661 adet işlem
-
16:05KLKIM
Yüzde 9.33 oranında artışla 48.26 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 352, 928 adet işlem
-
16:04XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 63, 54 artarak (% 1.08 ) 5, 924
-
16:04XU100
Endeks 5, 484 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 02 üstünde . İşlem hacmi 70, 109.00 milyon TL de
-
16:03ENJSA
Yüzde 4.51 oranında artışla 32.92 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 538, 951 adet işlem