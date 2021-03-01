***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
01.03.2021 16:52
***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 01.03.2021 tarihli kararı doğrultusunda,
Şirketimizin Ana Sözleşmesinin Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 9. maddesininin, Şirketi Temsil ve ilzam İlçe Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi başlıklı 10. Madddesinin, Genel Kurul başlıklı 12. maddesinin, Karın Tespiti ve Dağıtımı başlıklı 17. Maddesinin, Kurumsal Yönetim ilkelerine Uyum başlıklı 10. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine, bu hususta izin alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu' na ve Ticaret Bakanlığı' na Başvurulmasına ve Genel Kurul' un onayına sunulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913935
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|PETKM
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|Alış
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|8,7876
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|Altın Gr.
|404
|405
|-7,79
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|Cumhuriyet
|2.697
|2.738
|-98,00
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|Tam
|2.685
|2.755
|-92,97
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|Yarım
|1.298
|1.332
|-44,97
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|Çeyrek
|651
|666
|-22,49
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|Gümüş.Ons
|26,44
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|-0,08
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