***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
03.03.2021 11:01
***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 01.03.2021 tarihli kararı doğrultusunda,
Şirketimizin Ana Sözleşmesinin Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 9. maddesininin, Şirketi Temsil ve ilzam İlçe Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi başlıklı 10. Madddesinin, Genel Kurul başlıklı 12. maddesinin, Karın Tespiti ve Dağıtımı başlıklı 17. Maddesinin, Kurumsal Yönetim ilkelerine Uyum başlıklı 10. maddesinin ekteki gibi tadil edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu' na gerekli iznin alınması için başvurda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914735
BIST
10:571.548
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En Düşük
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|ISBIR
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|GOZDE
|7,93
|132.101.808
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|IDEAS
|46,74
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|KONTR
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|CASA
|183,20
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|BRMEN
|2,38
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|% -9,85
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|MERIT
|300,00
|990.000
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|KSTUR
|327,20
|327.527
|% -7,10
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|UMPAS
|1,19
|93.028
|% -5,56
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|THYAO
|14,72
|529.123.938
|% -0,61
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|PETKM
|5,64
|457.334.746
|% 1,81
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|KRDMD
|7,06
|450.876.309
|% 3,37
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|GARAN
|9,33
|320.804.121
|% 1,41
|
|EREGL
|15,76
|312.627.271
|% 4,37
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|SKBNK
|1,42
|133.273.477
|% 2,90
|
|EKGYO
|2,47
|211.549.944
|% 2,07
|
|PETKM
|5,64
|457.334.746
|% 1,81
|
|KRDMD
|7,06
|450.876.309
|% 3,37
|
|YKBNK
|2,80
|166.306.515
|% 1,82
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|10:55
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,3065
|7,3109
|% -0,67
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|Euro
|8,8362
|8,8416
|% -0,69
|
|Sterlin
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|10,2337
|% -0,62
|
|Frank
|7,9591
|8,0071
|% -0,70
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|Riyal
|1,9423
|1,9521
|% -0,69
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|Alış
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|Altın Ons
|1.733
|1.733
|0,16
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|Altın Gr.
|407
|407
|-3,15
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|Cumhuriyet
|2.716
|2.757
|19,00
|
|Tam
|2.702
|2.771
|16,22
|
|Yarım
|1.306
|1.340
|7,84
|
|Çeyrek
|655
|670
|3,93
|
|Gümüş.Ons
|26,75
|26,78
|0,06
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|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,03
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|B. Petrol
|62,95
|62,95
|0,25
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