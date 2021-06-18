***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
18.06.2021 09:42
***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 07.05.2021 tarihli ve 17 sayılı kararı doğrultusunda,
Şirketimizin Ana Sözleşmesinin Şirket Süresi başlıklı 5. maddesinin, Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 9. maddesininin, Şirketi Temsil ve ilzam İlçe Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi başlıklı 10. Madddesinin, Genel Kurul başlıklı 12. maddesinin, TC. Gümrük ve Ticaret Bakanlığına Gönderilecek Belgeler başlıklı 14. maddesinin, Karın Tespiti ve Dağıtımı başlıklı 17. Maddesinin, Kurumsal Yönetim ilkelerine Uyum başlıklı 24. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulnlığı tarafından onaylanmış olup, 18.06.2021 tarihinde yapılacak Genel Kurul toplantısında ilgili tadil tasarısı pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942973
BIST
18:051.414
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|: 497,14
|
501,08
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YKBNK
|2,17
|525.618.638
|% 0,00
|
|PGSUS
|77,15
|254.710.828
|% 0,00
|
|RALYH
|3,48
|1.984.537
|% 0,00
|
|TRILC
|35,62
|94.948.349
|% 0,00
|
|AKSA
|15,31
|40.798.962
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,17
|525.618.638
|% 0,00
|
|PGSUS
|77,15
|254.710.828
|% 0,00
|
|RALYH
|3,48
|1.984.537
|% 0,00
|
|TRILC
|35,62
|94.948.349
|% 0,00
|
|AKSA
|15,31
|40.798.962
|% 0,00
|
|THYAO
|14,66
|1.976.664.293
|% 0,00
|
|GARAN
|8,19
|1.401.550.987
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,12
|964.805.918
|% 0,00
|
|BJKAS
|6,79
|709.595.848
|% 0,00
|
|BOBET
|5,61
|641.669.395
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,12
|964.805.918
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,17
|525.618.638
|% 0,00
|
|GARAN
|8,19
|1.401.550.987
|% 0,00
|
|THYAO
|14,66
|1.976.664.293
|% 0,00
|
|YESIL
|2,14
|283.618.089
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6918
|8,6956
|% -0,27
|
|Euro
|10,3475
|10,3561
|% -0,40
|
|Sterlin
|12,0315
|12,0918
|% -0,62
|
|Frank
|9,4296
|9,4864
|% -0,35
|
|Riyal
|2,3118
|2,3234
|% -0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|9,68
|
|Altın Gr.
|499
|500
|2,38
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.341
|-93,00
|
|Tam
|3.277
|3.363
|-85,42
|
|Yarım
|1.584
|1.627
|-41,32
|
|Çeyrek
|794
|813
|-20,65
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,13
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,06
|
|B. Petrol
|72,71
|72,71
|-0,39
|