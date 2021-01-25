***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19.820.509 562.736 2.131.942 -82.726 1.545 1.129.912 10.112.963 157.321 33.834.202 33.834.202Transferler328.056 -170.735 -157.321Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17.707 11.540.534 11.558.241 11.558.241Dönem Karı (Zararı)11.540.534 11.540.534 11.540.534Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)17.707Kar Payları16 -165.908Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-328.056 -328.056 -328.056Dönem Sonu Bakiyeler16 19.820.509 562.736 -328.056 2.131.942 -65.019 1.545 1.457.968 9.776.320 11.540.534 44.898.479 44.898.479Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 19.820.509 562.736 -328.056 2.131.942 -65.019 1.545 1.457.968 9.776.320 11.540.534 44.898.479 44.898.479Transferler14.702 -14.702 641.548 10.898.986 -11.540.534Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-35.336 56.582.810 56.547.474 56.547.474Dönem Karı (Zararı)56.582.810 56.582.810 56.582.810Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-35.336 -35.336 -35.336Sermaye Arttırımı98.500 363.465 461.965 461.965Kar Payları16 -1.600.000 -1.600.000 -1.600.000Dönem Sonu Bakiyeler16 19.919.009 562.736 -313.354 2.480.705 -100.355 1.545 2.099.516 19.075.306 56.582.810 100.307.918 100.307.918Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI127.960.397 1.993.580Dönem Karı (Zararı)56.582.810 11.540.534Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler704.817 -3.053.067Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 4.277.059 1.682.124Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10.649.498 2.706.840Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7.257.507 2.806.840Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 0 -100.000Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler3.391.991 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-29.287.809 -6.686.899Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-30.878.740 -8.286.440Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.590.931 1.599.541Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.073.642 -3.692.070Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler20 -2.073.642 -3.692.070Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 17.139.711 2.936.938İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler65.429.578 -9.386.237Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-42.639.910 -37.380.101Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-139.865.095 -20.733.687İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)204.470 -470.272İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-140.069.565 -20.263.415Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.891.343 -2.743.833İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-8.891.343 -2.743.833Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-206.105 -20.177Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler252.519.303 50.510.377İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.369.627 599.348İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)250.149.676 49.911.029Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.299.062 462.070Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.808.157 855.256İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)2.808.157 855.256İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler405.509 -336.142Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-56.456 -8.086Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)461.965 -328.056Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları122.717.205 -898.770Alınan Temettüler17 34.956 5.973Alınan Faiz17 20.144.477 4.422.016Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.943.239 -482.866Vergi İadeleri (Ödemeleri)-12.993.002 -1.052.773YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-8.446.017 2.913.316Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-19.093.204 -947.031Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -18.449.625 -869.297Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -643.579 -77.734Alınan Temettüler17 -34.956 -5.973Alınan Faiz10.682.143 3.866.320FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI15.392.536 -2.994.345Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri393.167.905 842.033.000Kredilerden Nakit Girişleri18.149.165 0İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri25.585.740 0Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri349.433.000 842.033.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-373.885.732 -842.525.000Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-11.523.332 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-9.746.400 0Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-352.616.000 -842.525.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -1.713.414 -1.593.488Ödenen Temettüler16 -1.600.000 -165.908Ödenen Faiz21 -576.223 -742.949YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)134.906.916 1.912.551NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)134.906.916 1.912.551DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 8.879.534 6.966.983DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 143.786.450 8.879.534Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 185.590.236 23.436.792Finansal Yatırımlar5 116.138.580 75.497.109Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar116.138.580 75.497.109Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar116.138.580 75.497.109Ticari Alacaklar7 168.949.651 29.084.556İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar25 374.808 579.278İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar168.574.843 28.505.278Diğer Alacaklar8 16.115.818 7.224.475İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar16.115.818 7.224.475Peşin Ödenmiş Giderler9 363.497 157.392İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler363.497 157.392ARA TOPLAM487.157.782 135.400.324TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR487.157.782 135.400.324DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 4.082.321 10.240Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar4.082.321 10.240Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar4.082.321 10.240Maddi Duran Varlıklar10 17.318.149 1.281.856Kullanım Hakkı Varlıkları11 3.508.703 2.683.714Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 511.464 487.111Ertelenmiş Vergi Varlığı23 2.148.904 732.834TOPLAM DURAN VARLIKLAR27.569.541 5.195.755TOPLAM VARLIKLAR514.727.323 140.596.079KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar17.284.211 4.606.670İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar17.284.211 4.606.670Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 1.444.871 1.423.670İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları6 15.839.340 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar6 0 3.183.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.798.333 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.798.333 0Banka Kredileri6 1.798.333 0Ticari Borçlar7 361.328.452 81.614.741İlişkili Taraflara Ticari Borçlar25 3.147.772 778.145İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar358.180.680 80.836.596Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 2.294.143 995.081Diğer Borçlar8 4.510.026 1.532.955İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar4.510.026 1.532.955Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 7.229.411 1.675.466Kısa Vadeli Karşılıklar11.008.168 2.717.030Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 7.506.177 2.607.030Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 3.501.991 110.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19.484 26.440İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19.484 26.440ARA TOPLAM405.472.228 93.168.383TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER405.472.228 93.168.383UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7.476.120 1.517.451İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7.476.120 1.517.451Banka Kredileri6 4.827.500 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 2.648.620 1.355.493Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar6 0 161.958Uzun Vadeli Karşılıklar15 1.471.057 1.011.766Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.471.057 1.011.766TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.947.177 2.529.217TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER414.419.405 95.697.600ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar100.307.918 44.898.479Ödenmiş Sermaye16 19.919.009 19.820.509Sermaye Düzeltme Farkları16 562.736 562.736Geri Alınmış Paylar (-)-313.354 -328.056Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 2.480.705 2.131.942Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-98.810 -63.474Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-100.355 -65.019Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -100.355 -65.019Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)16 1.545 1.545Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 2.099.516 1.457.968Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 19.075.306 9.776.320Net Dönem Karı veya Zararı56.582.810 11.540.534TOPLAM ÖZKAYNAKLAR100.307.918 44.898.479TOPLAM KAYNAKLAR514.727.323 140.596.079Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı17 3.987.555.092 1.099.071.959Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti17 -3.823.069.613 -1.052.356.415FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)164.485.479 46.715.544BRÜT KAR (ZARAR)164.485.479 46.715.544Genel Yönetim Giderleri18 -72.931.895 -30.649.084Pazarlama Giderleri18 -34.473.121 -10.810.525Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 1.244.825 2.834.032Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -1.467.323 -114.118ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)56.857.965 7.975.849FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)56.857.965 7.975.849Finansman Gelirleri20 23.314.821 11.097.783Finansman Giderleri21 -6.450.265 -4.596.160SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)73.722.521 14.477.472Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-17.139.711 -2.936.938Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -18.546.947 -2.913.364Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 1.407.236 -23.574SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)56.582.810 11.540.534DÖNEM KARI (ZARARI)56.582.810 11.540.534Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları56.582.810 11.540.534Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-35.336 17.707Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -44.170 22.704Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler8.834 -4.997Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi22 8.834 -4.997Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-35.336 17.707TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)56.547.474 11.558.241Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları56.547.474 11.558.241http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904300BIST