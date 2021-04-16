***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10 19.820.509 562.736 -328.056 2.131.942 -65.019 1.545 1.457.968 9.776.320 11.540.534 44.898.479 44.898.479Transferler14.702 -14.702 641.548 10.898.986 -11.540.534Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-35.336 56.582.810 56.547.474 56.547.474Dönem Karı (Zararı)56.582.810 56.582.810 56.582.810Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-35.336 -33.336 -33.336Sermaye Arttırımı98.500 363.465 461.965 461.965Kar Payları10 -1.600.000 -1.600.000 -1.600.000Dönem Sonu Bakiyeler10 19.919.099 562.736 -313.354 2.480.705 -100.355 1.545 2.099.516 19.075.306 56.582.810 100.307.918 100.307.918Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10 19.919.009 562.736 -313.354 2.480.705 -100.355 1.545 2.099.516 19.075.306 56.582.810 100.307.918 100.307.918Transferler56.582.810 -56.582.810Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)26.273.971 26.639.701 26.639.701Dönem Karı (Zararı)26.273.971 26.273.971 26.273.971Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)365.730 365.730Kar Payları10 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000Dönem Sonu Bakiyeler10 19.919.009 562.736 -313.354 2.480.705 265.375 1.545 2.099.516 74.158.116 25.695.801 125.447.619 125.447.619Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.344.327 25.556.403Dönem Karı (Zararı)26.273.971 7.810.686Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.553.426 6.218.375Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.525.382 128.476Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-2.772.511 738.510Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-2.772.511 738.510Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12.700.629 1.732.255Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13.474.547 1.732.255Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-773.918 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-20.379.287 1.449.900Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-22.365.416 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.986.129 1.449.900Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler6.372.361 2.169.234İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-14.342.028 24.757.470Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)11.482.107 -38.169.243Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-34.464.385 -407.679İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-398.710 -10.091İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-34.065.675 -397.588Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.987.412 2.039.734İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.987.412 2.039.734Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-992.492 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler16.031.736 60.401.502İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-3.078.847 -322.209İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)19.110.583 60.723.711Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-509 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler173.666 893.156İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)173.666 893.156İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler415.261 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)415.261 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları9.378.517 38.786.531Alınan Temettüler43.116 0Alınan Faiz12.941.904 -9.735.236Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-10.542.455 -1.817.696Vergi İadeleri (Ödemeleri)-7.476.755 -1.677.196YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-12.464.334 -782.085Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-21.873.642 -782.085Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-20.830.828 -704.351Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.042.814 -77.734Alınan Temettüler-43.116 0Alınan Faiz9.452.424 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI19.147.749 -3.671.272Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri48.898.067 0Kredilerden Nakit Girişleri12.500.416 0İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri26.841.000 0Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri9.556.651 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-26.035.323 -3.251.065Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-449.583İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-25.585.740Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 -3.251.065Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-453.737 -420.207Ödenen Temettüler-1.600.000 0Ödenen Faiz-1.661.258 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.027.742 21.103.046NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.027.742 21.103.046DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 143.786.450 23.436.792DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 154.814.192 44.539.838Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 217.352.956 185.590.236Finansal Yatırımlar107.428.984 116.138.580Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar107.428.984 116.138.580Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar6 107.428.984 116.138.580Ticari Alacaklar203.414.036 168.949.651İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 773.518 374.808İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar202.640.518 168.574.843Diğer Alacaklar23.103.230 16.115.818İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 23.103.230 16.115.818Peşin Ödenmiş Giderler1.355.989 363.497İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.355.989 363.497ARA TOPLAM552.655.195 487.157.782TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR552.655.195 487.157.782DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4.082.321 4.082.321Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar6 4.082.321 4.082.321Maddi Duran Varlıklar37.286.774 17.318.149Kullanım Hakkı Varlıkları3.114.134 3.508.703Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.359.637 511.464Ertelenmiş Vergi Varlığı12 2.289.627 2.148.904TOPLAM DURAN VARLIKLAR48.132.493 27.569.541TOPLAM VARLIKLAR600.787.688 514.727.323KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar28.209.739 17.284.211İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar26.841.000 15.839.340İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları26.841.000 15.839.340İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.368.739 1.444.871Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.368.739 1.444.871Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.686.250 1.798.333İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.686.250 1.798.333Banka Kredileri3.686.250 1.798.333Ticari Borçlar398.124.078 361.328.452İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 68.925 3.147.772İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar398.055.153 358.180.680Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.293.634 2.294.143Diğer Borçlar4.614.904 4.510.026İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 4.614.904 4.510.026Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü6.357.050 7.229.411Kısa Vadeli Karşılıklar12.422.585 11.008.168Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9.753.929 7.506.177Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar2.668.656 3.501.991Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler88.272 19.484İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler88.272 19.484ARA TOPLAM455.796.512 405.472.228TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER455.796.512 405.472.228UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar17.845.321 7.476.120İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar17.845.321 7.476.120Banka Kredileri15.440.000 4.827.500Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.405.321 2.648.620Uzun Vadeli Karşılıklar1.698.236 1.471.057Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.698.236 1.471.057TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER19.543.557 8.947.177TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER475.340.069 414.419.405ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar125.447.619 100.307.918Ödenmiş Sermaye10 19.919.009 19.919.009Sermaye Düzeltme Farkları10 562.736 562.736Geri Alınmış Paylar (-)-313.354 -313.354Paylara İlişkin Primler (İskontolar)10 2.480.705 2.480.705Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)266.920 -98.810Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)265.375 -100.355Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)265.375 -100.355Diğer Kazançlar (Kayıplar)1.545 1.545Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 2.099.516 2.099.516Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10 74.158.116 19.075.306Net Dönem Karı veya Zararı26.273.971 56.582.810TOPLAM ÖZKAYNAKLAR125.447.619 100.307.918TOPLAM KAYNAKLAR600.787.688 514.727.323Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı11 610.035.720 674.249.823Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti-553.961.951 -650.297.425FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)56.073.769 23.952.398BRÜT KAR (ZARAR)56.073.769 23.952.398Genel Yönetim Giderleri-27.704.086 -12.194.636Pazarlama Giderleri-15.774.256 -5.293.689Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13.105.595 2.270.216Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-3.783.198 -2.775.234ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)21.917.824 5.959.055FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)21.917.824 5.959.055Finansman Gelirleri14.056.832 5.239.646Finansman Giderleri-3.328.325 -1.218.781SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)32.646.331 9.979.920Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-6.372.361 -2.169.234Dönem Vergi (Gideri) Geliri12 -6.604.517 -1.978.997Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri12 232.156 -190.237SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)26.273.970 7.810.686DÖNEM KARI (ZARARI)26.273.970 7.810.686Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları26.273.970 7.810.686Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç/(kayıp) 13 1,32000000 0,29000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar365.730 293.701Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)457.162 376.540Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-91.432 -82.839Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-91.432 -82.839Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)365.730 293.701TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)26.639.700 8.104.387Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları26.639.700 8.104.387http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928943BIST