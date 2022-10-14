***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19.919.009 562.736 -313.354 2.480.705 -100.355 1.545 2.099.516 19.075.306 56.582.810 100.307.918 100.307.918Transferler56.582.810 -56.582.810Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)540.611 49.881.631 50.422.242 50.422.242Dönem Karı (Zararı)49.881.631 49.881.631 49.881.631Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)540.611 540.611 540.611Sermaye Arttırımı512.250 2.449.755 2.962.005 2.962.005Kar Payları10 -3.000.000 -3.000.000 -3.000.000Dönem Sonu Bakiyeler20.431.259 562.736 -313.354 4.930.460 440.256 1.545 2.099.516 72.658.116 49.881.631 150.692.165 150.692.165Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.431.259 562.736 -313.354 4.930.460 -252.343 1.545 5.315.128 67.942.504 71.276.144 169.894.079 169.894.079Transferler71.276.144 -71.276.144Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-323.633 -50.000 1.862.180 358.412 1.125.000 -6.925.613 127.164.923 123.211.270 123.211.270Dönem Karı (Zararı)127.164.923 127.164.923 127.164.923Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-323.633 -50.000 1.862.180 358.412 1.125.000 -6.925.613 -3.953.653 -3.953.653Sermaye Arttırımı426.500 426.500 426.500Kar Payları10 -4.000.000 -4.000.000 -4.000.000Dönem Sonu Bakiyeler20.857.759 239.103 363.354 6.792.640 106.069 1.545 6.440.128 128.293.035 127.164.923 289.531.848 289.531.848Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-51.300.099 -99.478.951Dönem Karı (Zararı)127.164.923 49.881.631Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-47.704.669 4.734.062Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7.971.604 5.926.626Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler30.856.551 37.190.084Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9.488.103 37.427.602Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler21.368.448 -237.518Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-34.487.874 -52.199.185Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-64.250.228 -61.283.498Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler29.762.354 9.084.313Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-19.089.730 -3.810.570Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-19.089.730 -3.810.570Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-32.955.220 17.627.107İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-155.483.533 -139.219.095Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)44.833.060 2.357.646Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-310.540.109 27.482.489İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)331.660 -759.626İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-310.871.769 28.242.115Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-22.199.783 2.783.730İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-22.199.783 2.783.730Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-2.839.511 -668.142Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler141.005.667 -145.782.606İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)14.681.210 -3.119.526İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)126.324.457 -142.663.080Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)2.152.442 101.543Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.742.029 -2.356.729İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)2.742.029 -2.356.729İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-10.637.328 -23.137.026Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-12.926.008 -26.099.031Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)2.288.680 2.962.005Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-76.023.279 -84.603.402Alınan Temettüler4.756.161 348.564Alınan Faiz48.224.898 35.725.772Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-6.672.485 -28.826.799Vergi İadeleri (Ödemeleri)-21.585.394 -22.123.086YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.271.521 -17.484.992Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-13.540.691 -42.645.837Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.980.364 -41.407.823Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.560.327 -1.238.014Alınan Temettüler-4.756.161 -348.564Alınan Faiz16.025.331 25.509.409FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI101.284.501 77.321.737Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri515.528.304 182.597.890Kredilerden Nakit Girişleri5.628.304 21.668.000İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri509.900.000 160.929.890Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-378.740.632 -94.557.972Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.965.835 -1.366.132İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-372.774.797 -93.191.840Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.933.020 -645.458Ödenen Temettüler-4.000.000 -3.000.000Ödenen Faiz-28.570.151 -7.072.723YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)47.712.881 -39.642.206NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)47.712.881 -39.642.206DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 171.159.101 143.786.450DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 218.871.982 104.144.244Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 423.045.932 239.302.719Finansal Yatırımlar88.724.367 157.901.701Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar88.724.367 157.901.701Ticari Alacaklar7 524.067.039 213.526.930İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 991.430 1.323.090İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar523.075.609 212.203.840Diğer Alacaklar8 33.679.238 11.479.455İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar33.679.238 11.479.455Peşin Ödenmiş Giderler3.781.415 941.904İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3.781.415 941.904ARA TOPLAM1.073.297.991 623.152.709TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.073.297.991 623.152.709DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 17.908.093 12.653.550Maddi Duran Varlıklar56.244.263 56.006.671Kullanım Hakkı Varlıkları5.240.595 1.403.292Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.962.258 1.771.931Ertelenmiş Vergi Varlığı12 3.471.761 3.579.709TOPLAM DURAN VARLIKLAR87.826.970 75.415.153TOPLAM VARLIKLAR1.161.124.961 698.567.862KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar250.709.344 119.330.696İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar250.709.344 119.330.696Kiralama İşlemlerinden Borçlar4.675.231 1.108.388İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları246.034.113 118.222.308Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5.965.833 6.472.028İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5.965.833 6.472.028Banka Kredileri5.965.833 6.472.028Ticari Borçlar7 546.036.536 344.852.822İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 24.778.155 10.096.945İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar521.258.381 334.755.877Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar5.859.317 3.706.875Diğer Borçlar8 10.733.661 11.055.028İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10.733.661 11.055.028Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü12 11.386.568 6.756.600Kısa Vadeli Karşılıklar14.791.706 15.610.072Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar7.184.375 11.207.205Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar7.607.331 4.402.867Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler-17.990 301İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler-17.990 301ARA TOPLAM845.464.975 507.784.422TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER845.464.975 507.784.422UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar21.685.595 18.383.490İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar21.685.595 18.383.490Banka Kredileri17.284.119 17.284.119Kiralama İşlemlerinden Borçlar4.401.476 1.099.371Uzun Vadeli Karşılıklar4.442.543 2.505.871Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar4.442.543 2.505.871TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER26.128.138 20.889.361TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER871.593.113 528.673.783ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar289.531.848 169.894.079Ödenmiş Sermaye10 20.857.759 20.431.259Sermaye Düzeltme Farkları10 239.103 562.736Geri Alınmış Paylar (-)-363.354 -313.354Paylara İlişkin Primler (İskontolar)10 6.792.640 4.930.460Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10 107.614 -250.798Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)106.069 -252.343Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)106.069 -252.343Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)1.545 1.545Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 6.440.128 5.315.128Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10 128.293.035 67.942.504Net Dönem Karı veya Zararı127.164.923 71.276.144TOPLAM ÖZKAYNAKLAR289.531.848 169.894.079TOPLAM KAYNAKLAR1.161.124.961 698.567.862Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 1.969.051.855 1.648.015.007 485.816.541 333.909.107Satışların Maliyeti11 -1.652.919.598 -1.530.263.550 -332.350.867 -306.311.183TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)316.132.257 117.751.457 153.465.674 27.597.924BRÜT KAR (ZARAR)316.132.257 117.751.457 153.465.674 27.597.924Genel Yönetim Giderleri-127.621.271 -72.806.476 -47.885.304 -22.525.964Pazarlama Giderleri-53.876.961 -36.658.160 -18.252.418 -9.637.626Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler10.439.168 40.815.692 2.822.218 14.693.585Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-5.212.919 -2.053.224 -296.932 536.762ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)139.860.274 47.049.289 89.853.238 10.664.681FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)139.860.274 47.049.289 89.853.238 10.664.681Finansman Gelirleri69.589.582 32.758.388 27.016.649 9.008.696Finansman Giderleri-49.329.713 -12.298.939 -29.271.958 -6.006.578SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)160.120.143 67.508.738 87.597.929 13.666.799Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-32.955.220 -17.627.107 -21.480.501 -3.896.032Dönem Vergi (Gideri) Geliri12 -34.346.887 -18.313.042 -21.899.482 -4.286.590Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri12 1.391.667 685.935 418.981 390.558SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)127.164.923 49.881.631 66.117.428 9.770.767DÖNEM KARI (ZARARI)127.164.923 49.881.631 66.117.428 9.770.767Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları127.164.923 49.881.631 66.117.428 9.770.767Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç/(kayıp) 6,10000000 2,44000000 3,16000000 0,48000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar218.289 535.671 140.828 229.412Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)291.052 714.228 245.150 305.883Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-72.763 -178.557 -104.322 -76.471Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-72.763 -178.557 -104.322 -76.471Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)218.289 535.671 140.828 229.412TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)127.383.212 50.417.302 66.258.256 10.000.179Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları127.383.212 50.417.302 66.258.256 10.000.179http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072326BIST