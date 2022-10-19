***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19.919.009 562.736 -313.354 2.480.705 1.545 -100.355 2.099.516 19.075.306 56.582.810 100.307.918 100.307.918Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler56.582.810 -56.582.810 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)306.259 40.110.864 41.879.128 41.879.128Dönem Karı (Zararı)40.110.864 40.110.864 40.110.864Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)306.259 306.259 306.259Sermaye Arttırımı512.250 2.449.755 2.962.005 2.962.005Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları10 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler10 20.431.259 562.736 -313.354 4.930.460 1.545 205.904 2.099.516 74.158.116 40.110.864 142.187.046 142.187.046Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10 20.431.259 562.736 -313.354 4.930.460 1.545 -252.343 5.315.128 67.942.504 71.276.144 169.894.079 169.894.079Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler71.276.144 -71.276.144 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-323.633 -50.000 1.862.180 856.586 1.125.000 -5.426.048 70.176.644 68.220.729 68.220.729Dönem Karı (Zararı)70.176.644 70.176.644 70.176.644Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-323.633 -50.000 1.862.180 856.586 1.125.000 -5.426.048 -1.955.915 -1.955.915Sermaye Arttırımı426.500 426.500 426.500Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları10 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler10 20.857.759 239.103 -363.354 6.792.640 1.545 604.243 6.440.128 131.792.600 70.176.644 236.541.308 236.541.308Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-106.563.044 -23.734.173Dönem Karı (Zararı)70.176.644 40.110.864Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler17.151.562 -4.436.147Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.607.247 3.518.370Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler18.598.383 18.976.878Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9.165.286 19.942.037Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler9.433.097 -965.159Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-20.346.169 -39.103.028Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-37.233.579 -43.563.160Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16.887.410 4.460.132Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-9.345.843 -1.559.442Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-9.345.843 -1.559.442Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24.637.944 13.731.075İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-209.589.256 -52.895.806Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)897.311 43.836.797Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-210.339.874 9.826.652İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)493.490 -586.198İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-210.833.364 10.412.850Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.984.822 1.703.657İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-8.984.822 1.703.657Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.541.208 -649.862Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.814.431 -109.560.682İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)15.947.137 3.962.527İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-19.761.568 -113.523.209Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)409.410 34.747Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11.495.678 -1.049.120İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11.495.678 -1.049.120İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.288.680 2.962.005Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)2.288.680 2.962.005Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-122.261.050 -17.221.089Alınan Temettüler3.209.793 320.437Alınan Faiz27.894.357 25.356.891Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-5.540.850 -17.496.860Vergi İadeleri (Ödemeleri)-9.865.294 -14.693.552YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI762.320 -19.225.450Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 60.526Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 60.526Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.367.109 -36.492.461Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.838.381 -36.492.461Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.528.728 0Alınan Temettüler-3.209.793 -320.437Alınan Faiz9.339.222 17.526.922FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI62.862.135 47.637.018Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri327.802.599 99.020.500Kredilerden Nakit Girişleri3.200.596 21.668.000İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri324.602.003 77.352.500Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-244.937.526 -45.128.941Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.965.833 -2.448.601İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-238.971.693 -42.680.340Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.882.355 -637.140Ödenen Temettüler-2.000.000 -1.500.000Ödenen Faiz-16.120.583 -4.117.401YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-42.938.589 4.677.395NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-42.938.589 4.677.395DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 171.159.101 143.786.450DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 128.220.512 148.463.845Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 262.995.918 239.302.719Finansal Yatırımlar6 93.340.161 157.901.701Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar93.340.161 157.901.701Ticari Alacaklar7 423.866.804 213.526.930İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 829.600 1.323.090İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar423.037.204 212.203.840Diğer Alacaklar8 20.464.597 11.479.455İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar20.464.597 11.479.455Peşin Ödenmiş Giderler2.483.112 941.904İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.483.112 941.904ARA TOPLAM803.150.592 623.152.709TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR803.150.592 623.152.709DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 17.908.093 12.653.550Maddi Duran Varlıklar56.931.308 56.006.671Kullanım Hakkı Varlıkları5.871.930 1.403.292Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.203.857 1.771.931Ertelenmiş Vergi Varlığı12 748.434 3.579.709TOPLAM DURAN VARLIKLAR85.663.622 75.415.153TOPLAM VARLIKLAR888.814.214 698.567.862KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar163.963.869 119.330.696İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar163.963.869 119.330.696İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları159.066.521 118.222.308Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar4.897.348 1.108.388Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5.965.833 6.472.028İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5.965.833 6.472.028Banka Kredileri5.965.833 6.472.028Ticari Borçlar7 422.225.385 344.852.822İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 26.044.082 10.096.945İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar396.181.303 334.755.877Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar4.116.283 3.706.875Diğer Borçlar8 6.124.351 11.055.028İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6.124.351 11.055.028Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü12 12.955.541 6.756.600Kısa Vadeli Karşılıklar11.790.606 15.610.072Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar7.428.390 11.207.205Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar4.362.216 4.402.867Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler241.908 301İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler241.908 301ARA TOPLAM627.383.776 507.784.422TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER627.383.776 507.784.422UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar21.714.471 18.383.490İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar21.714.471 18.383.490Banka Kredileri17.284.119 17.284.119Kiralama İşlemlerinden Borçlar4.430.352 1.099.371Uzun Vadeli Karşılıklar3.174.659 2.505.871Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar3.174.659 2.505.871TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER24.889.130 20.889.361TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER652.272.906 528.673.783ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar236.541.308 169.894.079Ödenmiş Sermaye10 20.857.759 20.431.259Sermaye Düzeltme Farkları10 239.103 562.736Geri Alınmış Paylar (-)-363.354 -313.354Paylara İlişkin Primler (İskontolar)10 6.792.640 4.930.460Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10 605.788 -250.798Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)604.243 -252.343Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)604.243 -252.343Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)1.545 1.545Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 6.440.128 5.315.128Diğer Kısıtlanmış Yedekler6.440.128 5.315.128Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10 131.792.600 67.942.504Net Dönem Karı veya Zararı70.176.644 71.276.144TOPLAM ÖZKAYNAKLAR236.541.308 169.894.079TOPLAM KAYNAKLAR888.814.214 698.567.862Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı11 1.497.527.448 1.314.105.900 742.891.948 704.070.180Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti11 -1.314.600.868 -1.223.952.367 -629.491.621 -669.990.416FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)182.926.580 90.153.533 113.400.327 34.079.764BRÜT KAR (ZARAR)182.926.580 90.153.533 113.400.327 34.079.764Genel Yönetim Giderleri-72.070.752 -50.280.512 -42.698.909 -22.576.425Pazarlama Giderleri-32.338.785 -27.020.534 -17.294.756 -11.246.279Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler7.616.950 26.122.107 5.575.239 13.016.512Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-9.855.181 -2.589.986 -7.298.884 1.193.212ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)76.278.812 36.384.608 51.683.017 14.466.784FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)76.278.812 36.384.608 51.683.017 14.466.784Finansman Gelirleri42.322.128 23.749.692 11.979.011 9.692.860Finansman Giderleri-23.786.352 -6.292.361 -19.724.705 -2.964.036SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)94.814.588 53.841.939 43.937.323 21.195.608Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-24.637.944 -13.731.075 -1.943.615 -7.358.714Dönem Vergi (Gideri) Geliri12 -23.473.893 -14.026.452 -8.706.455 -7.421.935Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri12 -1.164.051 295.377 6.762.840 63.221SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)70.176.644 40.110.864 41.993.708 13.836.894DÖNEM KARI (ZARARI)70.176.644 40.110.864 41.993.708 13.836.894Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları70.176.644 40.110.864 41.993.708 13.836.894Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç / (kayıp) 3,36000000 1,98000000 2,01000000 0,68000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar703.648 306.259 -55.971 -59.471Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)938.197 408.345 -74.628 -48.817Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-234.549 -102.086 18.657 -10.654Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-234.549 -102.086 18.657 -10.654Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)703.648 306.259 -55.971 -59.471TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)70.880.292 40.417.123 41.937.737 13.777.423Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları70.880.292 40.417.123 41.937.737 13.777.423http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072978BIST