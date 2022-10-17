***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
17.10.2022 11:00
***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
30.09.2022
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Değişikliğin Nedeni
Düzeltme
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur.
Açıklamalar
14.10.2022 tarihinde kamuya açıklanmış olan "01.01.2022-30.09.2022 Hesap Dönemine Ait Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosunda 01 Temmuz - 30 Eylül 2022 tarihli çeyreklik rapo
11:363.881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 33,29
|Açılış
|: 3.878
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
3.927
En Düşük
3.858
11:3618,5922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0122
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6398
En Düşük
18,5304
11:3618,3066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0146
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3649
En Düşük
18,2337
11:36989,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,49
|Açılış
|: 989,15
|
|Önceki Kapanış
|: 986,67
|
992,31
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler11:35
|CRFSA
|46,88
|74.084.147
|% 10,00
|
|PENTA
|532,40
|77.883.772
|% 10,00
|
|SMRTG
|114,10
|48.170.510
|% 9,92
|
|MZHLD
|101,60
|29.167.115
|% 9,90
|
|VKING
|8,12
|1.440.944
|% 9,88
|
|KIMMR
|7,22
|7.121.503
|% -9,98
|
|AGYO
|6,46
|55.682.337
|% -7,71
|
|SEKFK
|9,05
|9.355.442
|% -7,27
|
|MEGAP
|4,48
|17.020.090
|% -7,25
|
|MEGAP
|4,48
|17.020.090
|% -7,25
|
|THYAO
|98,45
|2.457.631.089
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,93
|2.127.829.636
|% 2,27
|
|AKBNK
|15,26
|1.854.482.735
|% 2,76
|
|ASELS
|33,60
|1.816.213.677
|% 2,75
|
|EKGYO
|4,52
|1.695.597.477
|% 0,67
|
|EKGYO
|4,52
|1.695.597.477
|% 0,67
|
|YKBNK
|9,93
|2.127.829.636
|% 2,27
|
|TSKB
|2,72
|555.305.414
|% -0,37
|
|SKBNK
|1,87
|338.758.827
|% -1,06
|
|ISCTR
|9,66
|1.400.896.626
|% 2,88
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5896
|18,5916
|% 0,06
|
|Euro
|18,3016
|18,3084
|% 0,09
|
|Sterlin
|21,0208
|21,1262
|% -0,19
|
|Frank
|18,6418
|18,7541
|% 0,27
|
|Riyal
|4,9338
|4,9585
|% 0,07
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.653
|2,50
|
|Altın Gr.
|989
|990
|2,99
|
|Cumhuriyet
|6.680
|6.781
|64,00
|
|Tam
|6.678
|6.750
|21,00
|
|Yarım
|3.254
|3.300
|11,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.650
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,73
|18,75
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,25
|0,08
|
|B. Petrol
|92,36
|92,36
|0,74
|