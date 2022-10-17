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***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

17.10.2022 11:00
***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği


***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )

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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
30.09.2022
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Değişikliğin Nedeni
Düzeltme
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur.
Açıklamalar

14.10.2022 tarihinde kamuya açıklanmış olan "01.01.2022-30.09.2022 Hesap Dönemine Ait Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosunda 01 Temmuz - 30 Eylül 2022 tarihli çeyreklik rapo
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BIST En Aktif Hisseler11:35
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CRFSA 46,88 74.084.147 % 10,00  
PENTA 532,40 77.883.772 % 10,00  
SMRTG 114,10 48.170.510 % 9,92  
MZHLD 101,60 29.167.115 % 9,90  
VKING 8,12 1.440.944 % 9,88  
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11:35 Alış Satış %  
Dolar 18,5896 18,5916 % 0,06  
Euro 18,3016 18,3084 % 0,09  
Sterlin 21,0208 21,1262 % -0,19  
Frank 18,6418 18,7541 % 0,27  
Riyal 4,9338 4,9585 % 0,07  
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11:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.652 1.653 2,50  
Altın Gr. 989 990 2,99  
Cumhuriyet 6.680 6.781 64,00  
Tam 6.678 6.750 21,00  
Yarım 3.254 3.300 11,00  
Çeyrek 1.630 1.650 5,00  
Gümüş.Ons 18,73 18,75 0,09  
Gümüş Gr. 11,24 11,25 0,08  
B. Petrol 92,36 92,36 0,74  
Seans Raporu 11:35
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