***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniKurul tarafından revize istenen maddelerin bulunması.İptal Edilen Süreçİhraç Tavanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842213BIST