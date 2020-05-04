***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
04.05.2020 13:59
***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Kurul tarafından revize istenen maddelerin bulunması.
İptal Edilen Süreç
İhraç Tavanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842213
BIST
15:1798.830
En Yüksek
|Değişim
|: -2,25%
|| -2.279,97
|Açılış
|: 100.254
|
|Önceki Kapanış
|: 101.110
|
100.254
En Düşük
98.585
15:177,0343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0257
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0443
En Düşük
6,9956
15:177,6952
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0086
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7090
En Düşük
7,6562
15:17386,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 2,82
|Açılış
|: 386,33
|
|Önceki Kapanış
|: 383,51
|
387,60
En Düşük
381,66
BIST En Aktif Hisseler
|DOBUR
|8,69
|6.917.282
|% 10,00
|
|MRDIN
|6,16
|23.534.722
|% 10,00
|
|GLRYH
|11,44
|2.168.189
|% 10,00
|
|OYAYO
|6,17
|11.492.084
|% 9,98
|
|YONGA
|13,00
|246.896
|% 9,98
|
|DEVA
|14,58
|2.555.276
|% -10,00
|
|RAYSG
|6,48
|606.949
|% -10,00
|
|ULUUN
|11,43
|1.656.710
|% -10,00
|
|TKURU
|12,15
|290.319
|% -10,00
|
|DARDL
|6,40
|1.706.298
|% -9,99
|
|GSRAY
|2,71
|652.215.711
|% 5,04
|
|TSPOR
|5,78
|531.768.013
|% 9,06
|
|GARAN
|8,13
|404.427.644
|% -2,52
|
|ASELS
|26,48
|275.167.338
|% -2,43
|
|AVOD
|2,80
|272.503.226
|% 6,46
|
|GSRAY
|2,71
|652.215.711
|% 5,04
|
|AVOD
|2,80
|272.503.226
|% 6,46
|
|ODAS
|1,78
|168.541.628
|% -0,56
|
|TSPOR
|5,78
|531.768.013
|% 9,06
|
|AFYON
|2,94
|243.889.231
|% 9,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7265
|8,7703
|% -0,04
|
|Frank
|7,2647
|7,3084
|% 0,04
|
|Riyal
|1,8658
|1,8751
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.703
|1,86
|
|Altın Gr.
|386
|386
|2,59
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.527
|13,80
|
|Tam
|2.550
|2.589
|14,20
|
|Yarım
|1.237
|1.266
|7,00
|
|Çeyrek
|620
|633
|3,40
|
|Gümüş.Ons
|14,88
|14,93
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,02
|
|B. Petrol
|26,21
|26,21
|-0,23
|
Seans Raporu
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3011, 07 kaybederek (% -2.54 ) 115, 750
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15:28XU100
Endeks 98, 755 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 33 altında . İşlem hacmi 5, 919.00 milyon TL de