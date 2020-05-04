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***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

04.05.2020 13:59
GÜNCEL HABERLER



***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Süreç İptal Nedeni
Kurul tarafından revize istenen maddelerin bulunması.
İptal Edilen Süreç
İhraç Tavanı





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842213


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 8,69 6.917.282 % 10,00  
MRDIN 6,16 23.534.722 % 10,00  
GLRYH 11,44 2.168.189 % 10,00  
OYAYO 6,17 11.492.084 % 9,98  
YONGA 13,00 246.896 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7265 8,7703 % -0,04  
Frank 7,2647 7,3084 % 0,04  
Riyal 1,8658 1,8751 % 0,29  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.702 1.703 1,86  
Altın Gr. 386 386 2,59  
Cumhuriyet 2.474 2.527 13,80  
Tam 2.550 2.589 14,20  
Yarım 1.237 1.266 7,00  
Çeyrek 620 633 3,40  
Gümüş.Ons 14,88 14,93 -0,08  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 0,02  
B. Petrol 26,21 26,21 -0,23  
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