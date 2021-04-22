***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
22.04.2021 11:13
***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.' nin Halka Arz edilmeksizin ihraç edeceği ortaklık hakkı veren sermaye piyasası araçlarına ilişkin İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930471
BIST
12:431.336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 5,69
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.338
En Düşük
1.309
12:438,2874
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,1083
|Açılış
|: 8,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1650
|
8,3697
En Düşük
8,1672
12:439,9812
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1146
|Açılış
|: 9,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8000
|
10,0816
En Düşük
9,8213
12:43476,93
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 5,05
|Açılış
|: 476,93
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
482,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler12:43
|FORMT
|1,16
|4.822.404
|% 16,00
|
|UMPAS
|1,76
|50.153
|% 10,00
|
|OSMEN
|27,16
|1.256.094
|% 9,96
|
|SEKUR
|22,76
|3.343.876
|% 9,95
|
|MMCAS
|5,66
|56.215
|% 9,90
|
|UFUK
|13,77
|14.293
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,51
|31.067
|% -9,98
|
|NUGYO
|11,40
|1.104.215
|% -9,95
|
|ADESE
|1,81
|801.834
|% -9,95
|
|GSRAY
|3,22
|50.136.858
|% -9,80
|
|GARAN
|7,02
|897.919.325
|% 0,86
|
|EREGL
|18,01
|416.496.725
|% 0,95
|
|KOZAL
|107,50
|274.523.537
|% 2,28
|
|PETKM
|6,34
|263.449.237
|% -0,63
|
|KRDMD
|6,97
|244.405.349
|% 1,01
|
|GARAN
|7,02
|897.919.325
|% 0,86
|
|EKGYO
|1,80
|178.792.792
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,09
|169.915.168
|% 0,97
|
|TSKB
|1,21
|70.575.353
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,92
|137.505.191
|% -0,34
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2819
|8,2874
|% 1,32
|
|Euro
|9,9726
|9,9812
|% 1,16
|
|Sterlin
|11,4973
|11,5549
|% 1,19
|
|Frank
|9,0210
|9,0754
|% 1,51
|
|Riyal
|2,2062
|2,2173
|% 1,43
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|-6,04
|
|Altın Gr.
|477
|477
|4,97
|
|Cumhuriyet
|3.154
|3.201
|46,00
|
|Tam
|3.135
|3.216
|44,11
|
|Yarım
|1.515
|1.556
|21,34
|
|Çeyrek
|760
|778
|10,66
|
|Gümüş.Ons
|26,32
|26,35
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,02
|7,03
|0,04
|
|B. Petrol
|64,82
|64,82
|-0,50
|