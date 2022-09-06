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***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi

06.09.2022 10:10
***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi


***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )

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İhraç Belgesi

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Açıklamalar

Şirketimiz 04.07.2022 tarih ve 26 sayılı kararı ile yurt içinde, Türk Lirası cinsinden, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 800.000.000 TL nominal tutara kadar ihraç edeceği borçlanma araçları ile 200.000.000 TL nominal tutara kadar ihraç edeceği yapılandırılmış borçlanma araçlarına ilişkin talebimize istinaden, 580.000.000 TL tutarında ihraç tavanı verilmesine ve borçlanma araçları için 480.000.000 TL ile yapılandırılmış borçlanma araçları için 100.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanlarını içeren ihraç belgelerinin yapılandırılmış araçların borçlanma aracı olduğunun kabul edilmesi suretiyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onay verilmiş olup borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgeleri ve ekleri ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060352


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INVEO 18,59 78.487.368 % 10,00  
ICBCT 8,72 21.143.964 % 9,96  
ROYAL 4,31 717.395 % 9,95  
HALKB 10,85 639.145.978 % 9,93  
VKING 7,64 5.356.267 % 9,93  
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Sterlin 21,0257 21,1311 % 0,47  
Frank 18,5509 18,6627 % 0,16  
Riyal 4,8358 4,8601 % 0,08  
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Altın Ons 1.715 1.715 4,84  
Altın Gr. 1.005 1.006 3,74  
Cumhuriyet 6.731 6.833 2,00  
Tam 6.770 6.827 15,00  
Yarım 3.299 3.339 8,00  
Çeyrek 1.654 1.671 5,00  
Gümüş.Ons 18,42 18,45 0,27  
Gümüş Gr. 10,78 10,80 0,15  
B. Petrol 95,56 95,56 -0,18  
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