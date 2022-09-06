***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
06.09.2022 10:10
***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 04.07.2022 tarih ve 26 sayılı kararı ile yurt içinde, Türk Lirası cinsinden, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 800.000.000 TL nominal tutara kadar ihraç edeceği borçlanma araçları ile 200.000.000 TL nominal tutara kadar ihraç edeceği yapılandırılmış borçlanma araçlarına ilişkin talebimize istinaden, 580.000.000 TL tutarında ihraç tavanı verilmesine ve borçlanma araçları için 480.000.000 TL ile yapılandırılmış borçlanma araçları için 100.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanlarını içeren ihraç belgelerinin yapılandırılmış araçların borçlanma aracı olduğunun kabul edilmesi suretiyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onay verilmiş olup borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgeleri ve ekleri ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060352
BIST
11:123.411
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 52,75
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.382
11:1218,2350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0193
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2350
En Düşük
18,1962
11:1218,1731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0798
|Açılış
|: 18,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
18,0825
11:121.005,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,74
|Açılış
|: 1.005,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler11:12
|INVEO
|18,59
|78.487.368
|% 10,00
|
|ICBCT
|8,72
|21.143.964
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|717.395
|% 9,95
|
|HALKB
|10,85
|639.145.978
|% 9,93
|
|VKING
|7,64
|5.356.267
|% 9,93
|
|MTRKS
|38,52
|8.398.400
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|9.374.863
|% -9,95
|
|BJKAS
|7,37
|84.725.411
|% -8,56
|
|COSMO
|36,20
|263.319
|% -6,70
|
|DYOBY
|19,63
|27.669.531
|% -5,63
|
|YKBNK
|8,21
|3.890.022.707
|% 1,23
|
|EREGL
|32,80
|3.151.534.060
|% 5,87
|
|KRDMD
|13,94
|2.311.646.096
|% 8,23
|
|AKBNK
|14,96
|2.075.934.028
|% 5,43
|
|SISE
|26,50
|1.843.690.592
|% 2,95
|
|YKBNK
|8,21
|3.890.022.707
|% 1,23
|
|EKGYO
|4,43
|1.662.363.991
|% 1,14
|
|KRDMD
|13,94
|2.311.646.096
|% 8,23
|
|AKBNK
|14,96
|2.075.934.028
|% 5,43
|
|ISCTR
|10,00
|1.153.925.954
|% 3,73
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2255
|18,2350
|% 0,11
|
|Euro
|18,1636
|18,1731
|% 0,44
|
|Sterlin
|21,0257
|21,1311
|% 0,47
|
|Frank
|18,5509
|18,6627
|% 0,16
|
|Riyal
|4,8358
|4,8601
|% 0,08
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|4,84
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.006
|3,74
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.770
|6.827
|15,00
|
|Yarım
|3.299
|3.339
|8,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.671
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,42
|18,45
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,80
|0,15
|
|B. Petrol
|95,56
|95,56
|-0,18
|
Seans Raporu
11:12
daha fazla
-
11:27VKING
Yüzde 9.93 oranında artışla 7.64 lira fiyatla işlem gören hissede 708, 253 adet işlem
-
11:26KRDMB
Yüzde 6.81 oranında artışla 10.67 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 813, 865 adet işlem
-
11:25XU100
Endeks 3, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 73 üstünde . İşlem hacmi 34, 032.00 milyon TL de
-
11:25GEDIK
Yüzde 7.24 oranında artışla 9.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 659, 238 adet işlem
-
11:23HKTM
Yüzde 6.30 oranında artışla 27.32 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 605, 632 adet işlem