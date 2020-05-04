***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç limitine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 22.04.2020İhraç Tavanı Tutarı 150.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 22.04.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 30.04.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 29.11.2020İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 04.05.2020Ek AçıklamalarKARAR: Şirket Yönetim Kurulu toplandı. Toplantı ve karar yeter sayısı mevcut olmakla gündem üzerinde görüşmelere geçildi. Şirketimizin, 25 Mart 2020 tarih ve 19 nolu aldığımız yönetim kurulu kararındaki sehven yapılmış tavan başvurusundan vazgeçilmesine 28 Kasım 2019 tarih ve 69/1531 nolu borçlanma aracı için almış olduğumuz, ınevcut devam eden ihraç tavanımıza ilişkin ihraç belgesinin ihraç türü bölümüne "tahsisli satış" yönteminin de eklenmesine ve bu kapsamda ihraç belgesinde gerekli güncellemelerin yapılmasına, aynı ihraç belgesinin 'Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar' kısmının faiz ve borçlanma aracı türüne ilişkin esaslar bölümünün aşağıdaki gibi değiştirilmesine: "Borçlanma araçları, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olacaktır. Faiz oranı, borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu TRLIBOR referans faiz oranı ve/veya Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) ve/veya referans faiz oranı olarak kullanılabilecek standartlara ve şartlara haiz, piyasada oluşturulmuş veya oluşturulabilecek her türlü faiz oranları ve/veya Hazine borçlanma aracı/Devlet Tahvillerinden bir veya birkaçının referans olarak alınıp söz konusu borçlanma araçlarının faizleri üzerine belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi ile tespit edilecektir. Bunların dışında, faiz oranının belirlenmesinde piyasa koşullarına bağlı olarak referans alınabilecek ürünler değişiklik gösterebilecektir. İhraç edilmesi planlanan tahvil/borçlanma aracı tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır." Ayrıca aym ihraç belgesine Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu (BASK)'na ilişkin bölümün eklenmesine, Bu kapsamda gerekli belgelerin düzenlenmesi ve ilgili kurumlara başvuruların yapılması için 51145192648 T.C. no.1u şirketimiz mali işler direktörü Tolga Uğur'un yetkilendirilmesine, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Borçlanma_YKK_22042020.pdfEK: 2 İhraç belgesi ve eki30042020.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842216BIST