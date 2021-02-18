***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
18.02.2021 11:29
***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Limitine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 19.11.2020
İhraç Tavanı Tutarı 300.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 19.11.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 29.01.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 29.01.2022
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 EK 1 Borçlanma aracı ihraç belgesi ve eki.pdf
EK: 2 EK 2 YBA ihraç belgesi ve eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910777
BIST
12:501.562
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 20,97
|Açılış
|: 1.548
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.562
En Düşük
1.548
12:506,9576
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0084
|Açılış
|: 6,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0100
|
7,0009
En Düşük
6,9487
12:508,4102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0185
|Açılış
|: 8,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4439
En Düşük
8,3861
12:50399,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,09
|Açılış
|: 399,65
|
|Önceki Kapanış
|: 397,53
|
401,30
En Düşük
397,30
BIST En Aktif Hisseler12:48
|MERIT
|257,70
|642.188
|% 9,99
|
|KLMSN
|26,00
|11.901.871
|% 9,98
|
|IDEAS
|35,92
|2.121.615
|% 9,98
|
|YUNSA
|18,43
|77.851.704
|% 9,96
|
|KSTUR
|241,70
|1.208.983
|% 9,96
|
|SEKUR
|36,90
|686.561
|% -10,00
|
|BRMEN
|3,00
|422.610
|% -9,91
|
|IZMDC
|4,07
|38.631.484
|% -8,33
|
|ISKPL
|39,82
|300.388.136
|% -6,35
|
|TKURU
|319,50
|3.110.160
|% -6,22
|
|HALKB
|6,01
|2.598.988.657
|% 4,16
|
|SASA
|48,42
|1.314.331.067
|% 6,93
|
|THYAO
|12,51
|864.392.632
|% 2,54
|
|KOZAL
|144,90
|827.695.181
|% 1,83
|
|VAKBN
|4,50
|789.269.090
|% -0,66
|
|HALKB
|6,01
|2.598.988.657
|% 4,16
|
|VAKBN
|4,50
|789.269.090
|% -0,66
|
|PETKM
|5,19
|560.816.421
|% 2,77
|
|ODAS
|4,15
|404.977.901
|% 1,22
|
|EKGYO
|2,50
|217.500.746
|% 1,21
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9561
|6,9598
|% -0,09
|
|Euro
|8,4054
|8,4125
|% 0,25
|
|Sterlin
|9,6621
|9,7106
|% 0,38
|
|Frank
|7,7292
|7,7758
|% 0,15
|
|Riyal
|1,8501
|1,8593
|% -0,06
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|12,02
|
|Altın Gr.
|400
|400
|2,19
|
|Cumhuriyet
|2.660
|2.701
|-6,00
|
|Tam
|2.647
|2.714
|-8,06
|
|Yarım
|1.279
|1.313
|-3,90
|
|Çeyrek
|642
|656
|-1,95
|
|Gümüş.Ons
|27,23
|27,26
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,60
|64,60
|0,26
|