***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Limitine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 19.11.2020İhraç Tavanı Tutarı 300.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 19.11.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 29.01.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 29.01.2022Eklenen DökümanlarEK: 1 EK 1 Borçlanma aracı ihraç belgesi ve eki.pdfEK: 2 EK 2 YBA ihraç belgesi ve eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910777BIST