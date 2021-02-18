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***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

18.02.2021 11:29



***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Limitine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 19.11.2020
İhraç Tavanı Tutarı 300.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 19.11.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 29.01.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 29.01.2022

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 EK 1 Borçlanma aracı ihraç belgesi ve eki.pdf
EK: 2 EK 2 YBA ihraç belgesi ve eki.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910777


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Altın Gr. 400 400 2,19  
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Tam 2.647 2.714 -8,06  
Yarım 1.279 1.313 -3,90  
Çeyrek 642 656 -1,95  
Gümüş.Ons 27,23 27,26 -0,12  
Gümüş Gr. 6,09 6,10 -0,03  
B. Petrol 64,60 64,60 0,26  
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