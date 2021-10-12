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***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

12.10.2021 16:23



***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 11.10.2021
İhraç Tavanı Tutarı 700.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 12.10.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimiz 11.10.2021 tarih ve 37 sayılı kararı ile toplam 700.000.000 TL tutarında, Borçlanma Aranma Araçları ve/veya Yatırımcı tarafından ödenenen bedelin tamammının geri ödeneceği taahüdünü içermeyen özelliktekiler de dahil olmak üzere, Yapılandırılmış Borçlanma Araçları' nın halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde ihraç edilebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu' na başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir. Detayları içeren ilgili Yönetim Kurulu Kararı ekte sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YKK.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969827


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