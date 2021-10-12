***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
12.10.2021 16:23
***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 11.10.2021
İhraç Tavanı Tutarı 700.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 12.10.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 11.10.2021 tarih ve 37 sayılı kararı ile toplam 700.000.000 TL tutarında, Borçlanma Aranma Araçları ve/veya Yatırımcı tarafından ödenenen bedelin tamammının geri ödeneceği taahüdünü içermeyen özelliktekiler de dahil olmak üzere, Yapılandırılmış Borçlanma Araçları' nın halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde ihraç edilebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu' na başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir. Detayları içeren ilgili Yönetim Kurulu Kararı ekte sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YKK.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969827
BIST
16:301.421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,21
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.423
En Düşük
1.408
16:309,0204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0192
|Açılış
|: 9,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0404
En Düşük
8,9803
16:3010,4126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0148
|Açılış
|: 10,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4719
En Düşük
10,3820
16:30510,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,60
|Açılış
|: 510,33
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
512,30
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler16:28
|MERIT
|23,16
|9.290.010
|% 9,97
|
|KSTUR
|226,20
|586.084
|% 9,97
|
|EKIZ
|6,67
|713.513
|% 9,88
|
|GESAN
|23,72
|214.866.821
|% 9,81
|
|EDIP
|3,81
|38.451.277
|% 9,80
|
|PRKAB
|21,30
|65.013.892
|% -9,97
|
|YUNSA
|14,30
|70.764.554
|% -9,95
|
|YEOTK
|76,95
|126.717.230
|% -9,95
|
|KERVN
|0,64
|2.331.060
|% -8,57
|
|ESCAR
|20,94
|18.431.424
|% -6,60
|
|GARAN
|9,55
|1.318.924.919
|% 1,17
|
|ASELS
|16,44
|1.152.349.752
|% 3,92
|
|THYAO
|13,99
|820.573.642
|% -1,48
|
|SASA
|27,98
|694.875.087
|% 0,65
|
|KRDMD
|6,86
|636.419.093
|% 0,73
|
|YKBNK
|2,43
|573.612.045
|% 0,41
|
|GARAN
|9,55
|1.318.924.919
|% 1,17
|
|EKGYO
|1,82
|202.112.764
|% 1,68
|
|KRDMD
|6,86
|636.419.093
|% 0,73
|
|ODAS
|1,50
|137.702.896
|% -1,32
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0135
|9,0166
|% 0,17
|
|Euro
|10,4045
|10,4148
|% 0,16
|
|Sterlin
|12,2260
|12,2873
|% 0,21
|
|Frank
|9,6480
|9,7061
|% -0,15
|
|Riyal
|2,3950
|2,4070
|% 0,09
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.758
|3,35
|
|Altın Gr.
|510
|510
|2,66
|
|Cumhuriyet
|3.379
|3.430
|28,00
|
|Tam
|3.363
|3.448
|28,29
|
|Yarım
|1.626
|1.668
|13,68
|
|Çeyrek
|815
|834
|6,84
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,50
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,01
|
|B. Petrol
|83,41
|83,41
|-0,24
|
Seans Raporu
16:28
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-
16:40DOBUR
Yüzde 6.44 oranında artışla 37.38 lira fiyatla işlem gören hissede 215, 631 adet işlem
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16:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 85 artarak (% 0.38 ) 1, 529
-
16:39XU100
Endeks 1, 421 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 11, 972.00 milyon TL de
-
16:37EDIP
Yüzde 9.80 oranında artışla 3.81 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 204, 665 adet işlem
-
16:36GESAN
Yüzde 9.72 oranında artışla 23.70 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 243, 863 adet işlem