***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
26.08.2022 17:50
***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 04.07.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 04.07.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 04.07.2022 tarih ve 26 sayılı kararı ile toplam 1.000.000.000 TL tutarında, Borçlanma Aranma Araçları ve/veya Yatırımcı tarafından ödenenen bedelin tamammının geri ödeneceği taahüdünü içermeyen özelliktekiler de dahil olmak üzere, Yapılandırılmış Borçlanma Araçları' nın halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde ihraç edilebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu' na başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir. Detayları içeren ilgili Yönetim Kurulu Kararı ekte sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YKK.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058629
BIST
18:053.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 9,33
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.188
En Düşük
3.105
18:0518,1910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0277
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
18:0518,2065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0709
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1500
|
18,3571
En Düşük
18,0904
18:051.015,36
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -12,02
|Açılış
|: 1.015,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.014,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKBN
|6,05
|943.076.544
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,42
|837.589
|% 10,00
|
|PRZMA
|4,29
|7.561.375
|% 10,00
|
|PETKM
|13,10
|3.328.563.207
|% 9,99
|
|DYOBY
|16,95
|86.625.835
|% 9,99
|
|PAMEL
|145,00
|52.021.727
|% -9,99
|
|SANFM
|14,72
|71.974.802
|% -9,97
|
|SILVR
|28,36
|5.110.523
|% -9,97
|
|MTRKS
|72,35
|89.148.324
|% -9,96
|
|DMSAS
|8,62
|12.525.566
|% -9,93
|
|AKBNK
|11,98
|8.634.027.840
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,00
|7.900.095.674
|% 6,71
|
|ISCTR
|7,73
|7.444.867.094
|% -1,40
|
|THYAO
|69,70
|6.573.716.050
|% -0,85
|
|GARAN
|25,00
|5.807.284.680
|% -2,95
|
|YKBNK
|7,00
|7.900.095.674
|% 6,71
|
|EKGYO
|3,96
|4.438.197.768
|% 3,13
|
|ISCTR
|7,73
|7.444.867.094
|% -1,40
|
|AKBNK
|11,98
|8.634.027.840
|% 0,00
|
|ALBRK
|2,59
|951.382.816
|% 1,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1804
|18,1910
|% 0,15
|
|Euro
|18,1934
|18,2065
|% 0,39
|
|Sterlin
|21,3374
|21,4444
|% -0,46
|
|Frank
|18,7788
|18,8919
|% -0,03
|
|Riyal
|4,8252
|4,8494
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.737
|-22,21
|
|Altın Gr.
|1.016
|1.016
|-11,28
|
|Cumhuriyet
|6.791
|6.894
|-29,00
|
|Tam
|6.796
|6.865
|-66,00
|
|Yarım
|3.312
|3.356
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.678
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,97
|19,00
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,10
|-0,15
|
|B. Petrol
|99
|99
|0,04
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GOLTS
Yüzde -4.59 oranında düşüşle 72.80 lira fiyatla işlem gören hissede 739, 728 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, ISCTR, GARAN
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 31 artarak (% 0.33 ) 2, 796
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HKTM, PRZMA, BRMEN, DOGUB, VAKBN, DYOBY, COSMO, PETKM
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SANFM, DMSAS, KLNMA, SILVR, PAMEL