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***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

26.08.2022 17:50
***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 04.07.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 04.07.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimiz 04.07.2022 tarih ve 26 sayılı kararı ile toplam 1.000.000.000 TL tutarında, Borçlanma Aranma Araçları ve/veya Yatırımcı tarafından ödenenen bedelin tamammının geri ödeneceği taahüdünü içermeyen özelliktekiler de dahil olmak üzere, Yapılandırılmış Borçlanma Araçları' nın halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde ihraç edilebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu' na başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir. Detayları içeren ilgili Yönetim Kurulu Kararı ekte sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YKK.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058629


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Çeyrek 1.661 1.678 -16,00  
Gümüş.Ons 18,97 19,00 -0,26  
Gümüş Gr. 11,08 11,10 -0,15  
B. Petrol 99 99 0,04  
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