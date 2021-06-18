***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
18.06.2021 15:36
***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Kar Dağıtım Politikası
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
18.06.2021 tarihinde yapılan Şirketimiz Genel Kurulunda onaylanan Kar Dağıtım Politikası ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943055
BIST
17:031.397
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -16,79
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.393
17:038,7395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0202
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7484
En Düşük
8,6544
17:0310,3798
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0177
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3179
17:03498,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,98
|Açılış
|: 498,12
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
502,48
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler17:03
|IDGYO
|6,05
|1.365.177
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,52
|7.295.403
|% 9,96
|
|TKURU
|139,20
|5.915.009
|% 9,95
|
|OZBAL
|9,20
|20.328.424
|% 9,92
|
|ISKUR
|387.000,00
|387.000
|% 9,91
|
|BERA
|16,93
|11.003.806
|% -9,99
|
|BAGFS
|15,54
|559.735
|% -9,97
|
|ISBIR
|6.000,00
|861.992
|% -9,84
|
|UZERB
|46,00
|621.211
|% -8,55
|
|KRDMA
|6,15
|20.055.339
|% -5,38
|
|THYAO
|14,51
|1.287.820.029
|% -1,02
|
|EKGYO
|2,09
|759.074.981
|% -1,42
|
|GARAN
|8,21
|727.159.753
|% 0,24
|
|EREGL
|17,93
|612.087.928
|% -4,17
|
|KRDMD
|6,87
|497.776.065
|% -4,18
|
|EKGYO
|2,09
|759.074.981
|% -1,42
|
|YKBNK
|2,16
|326.242.772
|% -0,46
|
|THYAO
|14,51
|1.287.820.029
|% -1,02
|
|GARAN
|8,21
|727.159.753
|% 0,24
|
|KRDMD
|6,87
|497.776.065
|% -4,18
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7353
|8,7395
|% 0,23
|
|Euro
|10,3735
|10,3798
|% -0,17
|
|Sterlin
|12,0588
|12,1193
|% -0,39
|
|Frank
|9,4401
|9,4970
|% -0,23
|
|Riyal
|2,3228
|2,3345
|% 0,21
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-1,22
|
|Altın Gr.
|498
|498
|0,84
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|11,00
|
|Tam
|3.287
|3.374
|10,59
|
|Yarım
|1.589
|1.632
|5,12
|
|Çeyrek
|797
|816
|2,56
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,30
|0,04
|
|B. Petrol
|73,00
|73,00
|-0,10
|
Seans Raporu
17:03
daha fazla
-
17:13ATATP
Yüzde -5.01 oranında düşüşle 23.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 888, 416 adet işlem
-
17:12XU100
Endeks 1, 397 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 25 altında . İşlem hacmi 10, 943.00 milyon TL de
-
17:11VERTU
Yüzde -4.73 oranında düşüşle 22.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 255, 489 adet işlem
-
17:10SEYKM
Yüzde -5.27 oranında düşüşle 13.83 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 777, 471 adet işlem
-
17:07
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, KRDMD, ARCLK