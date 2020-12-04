***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kar Payı Avansı Ödemesi İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kar Payı Avansı Ödemesi İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi KAR PAYI AVANSIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.12.2020Kar Payı Avansı Dağıtımı İçin Yetki Verilen Genel Kurul Tarihi 17.03.2020İlgili Ara Dönem 01.01.2020 / 30.09.2020Kar Payı Avansı Hak Kullanım Tarihi 27.01.2021 * Payın avans kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih.Ödeme Tarihi 29.01.2021 * Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.Kayıt Tarihi 28.01.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Para Birimi TRYPay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Avans Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Avans Kar Payı - Brüt (%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Hisseye Ödenecek Avans Kar Payı - Net (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Avans Kar Payı - Net (%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSMK00030 0,0753049 7,53049 15 0,0640091 6,40091B Grubu, OSMEN, TREOSMK00022 0,0753049 7,53049 15 0,0640091 6,40091KAR PAYI AVANSI DAĞITIM TABLOSUOSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2020 / 30.09.2020 Dönemi Kar Payı Avansı Dağıtım Tablosu (TL)1.Dönem Kârı 47.246.3932.Vergiler ( - ) 10.714.6263.Net Dönem Kârı 36.531.7674.Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 05.Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 1.851.5406.NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI 34.680.2277.Esas Sözleşmeye Göre Ayrılması Gereken Yedek Akçe (-) 08.İmtiyazlı Pay Sahipleri İçin Ayrılan Tutar (-) 09.KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMINA ESAS TEŞKİL EDEN TUTAR 34.680.22710.Dağıtılacak Kâr Payı Avansı Tutarı 1.500.00011. Daha Önceki Ara Dönemlerde Dağıtılan Kâr Payı Avansı Tutarı (-) 012.Genel Kanuni Yedek Akçe 013.AVANS DAĞITIMINDAN SONRA KALAN NET ARA DÖNEM KARI 33.180.227Ek AçıklamalarYönetim Kurulu, 17.03.2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul'unda verilen yetkiye dayanarak 01.01.2020-30.09.2020 tarihli ara dönem finansal tablolara göre oluşan net dönem karından TTK'ya ve esas sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten sonra kalan tutardan 1.500.000 TL'sının 19.919.009 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine dağıtılmak üzere 27.01.2021 tarihinden itibaren hisse başına brüt % 7,5305 net % 6,4009 oranında Kar Payı Avansı dağıtılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891448BIST