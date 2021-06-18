***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
18.06.2021 15:35
***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Payı Dağıtılmasına İlişkin Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 25.05.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 18.06.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli 2 Taksit
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSMK00030 1. Taksit 0,0734168 7,34168 15 0,0624042 6,24042
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSMK00030 2. Taksit 0,0734168 7,34168 15 0,0624042 6,24042
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSMK00030 TOPLAM 0,1468336 14,68336 15 0,1248084 12,48084
B Grubu, OSMEN, TREOSMK00022 1. Taksit 0,0734169 7,34169 15 0,0624043 6,24043
B Grubu, OSMEN, TREOSMK00022 2. Taksit 0,0734169 7,34169 15 0,0624043 6,24043
B Grubu, OSMEN, TREOSMK00022 TOPLAM 0,1468338 14,68338 15 0,1248086 12,48086
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
1. Taksit 28.07.2021 30.07.2021 29.07.2021
2. Taksit 25.10.2021 27.10.2021 26.10.2021
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSMK00030 0 0
B Grubu, OSMEN, TREOSMK00022 0 0
Ek Açıklamalar
Genel Kurulumuz şirketimiz 2020 yılı dönem karının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu' nun teklifini onaylamıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Payı Dağıtım Önerisi.pdf
EK: 2 2020 Yılı Genel Kurul Tutanak .pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 20.431.259
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.280.278,66
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 73.722.521 74.059.316,62
4. Vergiler ( - ) 17.139.711 18.615.766,61
5. Net Dönem Kârı 56.582.810 55.443.550,01
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 2.867.768,06 2.867.768,06
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 53.715.041,94 52.575.781,95
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 1.500.000 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 52.215.041,94 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 100 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 52.215.141,94 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 1.021.562,95 0
* Nakit 1.021.562,95 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 3.478.437,05 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 347.843,71 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 48.867.198,24 47.727.938,25
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 8.424,59 0 0,02 0,1872131 18,7213
B Grubu 3.816.575,41 0 8,6 0,1872131 18,7213
TOPLAM 3.825.000 0 8,62 0,1872131 18,7213
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
4.500.000 TL nakit temettünün 1.500.000 TL'lik kısmı %15 oranında stopaj uygulanarak, 2020 Kar Payı Avansı olarak dağıtılmıştır. Yıl sonu karından dağıtılacak olan brüt 3.000.000 TL, net 2.550.000 TL için 1 TL nominal değerli hisseye isabet eden kar payı brüt %14,6834, net % 12,4809 olacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943052
BIST