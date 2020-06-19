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***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı

19.06.2020 16:18
GÜNCEL HABERLER



***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Gayrimenkul
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Adana İli, Seyhan ilçesi, Döşeme Mahallesi, 556 Ada, 1 Parsel, Parsel Alanı 9333 m2
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19/06/2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
-
Toplam Alım Bedeli
2.100.000 (KDV DAHİL)
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
2
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
11
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
1
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
141
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,3
Alım Koşulları
Kredi
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
19/06/2020
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Olumlu
Karşı Taraf
Şahıs
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari Anlaşma
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Emsal Karşılaştırma Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
12/02/2020 2020/0053/000476
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Akbank T.A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
1.730.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Yönetim Kurulu'muzun 19.06.2020 tarih ve 31 sayılı kararı doğrultusunda, Adana İli, Seyhan İlçesi, Döşeme Mahallesi, 556 Ada, 1 Parsel, 2 adet iş yerinin toplam 2.100.000 TL bedel karşılığında satın alınmasına karar verilmiş olup tapu devir işlemi bugün gerçekleşmiştir.  
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852029


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ULAS 3,71 7.738.200 % 8,48  
TCELL 17,33 1.745.875.519 % 6,78  
AKSGY 3,98 45.896.514 % 6,70  
MERIT 21,70 49.591 % 6,16  
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Yarım 1.241 1.251 3,80  
Çeyrek 622 626 1,90  
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Gümüş Gr. 3,87 3,88 0,04  
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