***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.02.2020 10:08
***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 17.01.2020 tarihinde ihraç edilen 1.000.000 TL nominal tutarlı, 32 gün vadeli TR0OSMK01858 ISIN kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı'nın 18.02.2020 itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820015
BIST
10:46120.168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 594,04
|Açılış
|: 120.036
|
|Önceki Kapanış
|: 119.574
|
120.310
En Düşük
119.962
10:466,0679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 6,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0490
|
6,0721
En Düşük
6,0599
10:466,5553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0045
|Açılış
|: 6,5560
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5586
En Düşük
6,5397
10:46313,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,28
|Açılış
|: 313,01
|
|Önceki Kapanış
|: 312,72
|
313,43
En Düşük
311,94
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|8,76
|876
|% 14,96
|
|ALCTL
|24,46
|37.343.757
|% 13,03
|
|OSTIM
|2,65
|37.566.869
|% 11,34
|
|YBTAS
|4.480,00
|116.480
|% 9,53
|
|MERKO
|1,49
|9.827.517
|% 8,76
|
|VERTU
|6,60
|10.543.292
|% -19,90
|
|EMNIS
|2,41
|9.640
|% -9,40
|
|KRSAN
|9,45
|8.458
|% -8,25
|
|GLBMD
|2,60
|1.067.191
|% -8,13
|
|EGCEY
|0,57
|20.299
|% -8,06
|
|GSRAY
|3,55
|213.094.387
|% 0,28
|
|ASELS
|29,40
|207.678.404
|% 0,75
|
|THYAO
|14,99
|199.451.067
|% -0,27
|
|TSPOR
|7,02
|181.948.282
|% 8,17
|
|MNDRS
|2,03
|164.875.589
|% 2,01
|
|CEMAS
|1,33
|133.927.781
|% 3,10
|
|MNDRS
|2,03
|164.875.589
|% 2,01
|
|GSRAY
|3,55
|213.094.387
|% 0,28
|
|USAK
|2,12
|65.337.724
|% 8,72
|
|ODAS
|2,30
|65.368.326
|% 0,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8617
|7,9011
|% -0,03
|
|Frank
|6,1452
|6,1822
|% -0,05
|
|Riyal
|1,6125
|1,6205
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.605
|1.606
|2,08
|
|Altın Gr.
|313
|313
|0,23
|
|Cumhuriyet
|2.060
|2.091
|23,00
|
|Tam
|2.049
|2.101
|20,70
|
|Yarım
|991
|1.016
|10,01
|
|Çeyrek
|497
|508
|5,01
|
|Gümüş.Ons
|18,28
|18,32
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,56
|3,57
|0,01
|
|B. Petrol
|58,27
|58,27
|0,52
|