***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.03.2021 10:10
***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İstanbul Anadolu Şube açma başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 10.02.2021 tarihinde olumlu karşılanmıştır. Şube açılışı tescil edildiği 04.03.2021 tarihli ve 10280 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi' nde yayınlanmıştır.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İstanbul Anadolu Şube Adres ve İletişim Bilgileri
Adres: Dumlupınar Mah. Yumurtacı Abdibey Cad. Nuhoğlu Yenitepe Projesi N 4 A Blok Daire: 203 34720 Kadıköy İstanbul Türkiye
Telefon : +90 (212) 366 88 66 Fax : +90 216 784 17 11 E-Mail : anadolu@osmanlimenkul.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915050
BIST
10:321.531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,23
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531
|
1.536
En Düşük
1.525
10:327,4382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0073
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4665
En Düşük
7,4117
10:328,9830
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0035
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
9,0195
En Düşük
8,9529
10:32410,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,42
|Açılış
|: 410,94
|
|Önceki Kapanış
|: 410,55
|
412,47
En Düşük
408,89
BIST En Aktif Hisseler10:32
|KRVGD
|18,59
|113.297.355
|% 10,00
|
|ISBIR
|7.320,50
|3.572.404
|% 10,00
|
|VAKFN
|23,56
|6.219.416
|% 9,99
|
|KENT
|434,10
|6.087.818
|% 9,98
|
|IDEAS
|51,40
|1.855.643
|% 9,97
|
|CASA
|164,90
|3.845.798
|% -9,99
|
|EPLAS
|39,94
|5.214.886
|% -9,96
|
|SEYKM
|31,34
|29.562.614
|% -9,05
|
|MERIT
|284,00
|628.208
|% -8,68
|
|LINK
|54,00
|9.165.653
|% -6,90
|
|THYAO
|14,92
|353.865.066
|% 0,00
|
|PETKM
|5,81
|275.162.132
|% 1,40
|
|OZKGY
|6,15
|167.411.931
|% 9,24
|
|OZKGY
|6,15
|167.411.931
|% 9,24
|
|GOZDE
|8,34
|143.361.120
|% 5,17
|
|PETKM
|5,81
|275.162.132
|% 1,40
|
|TSKB
|1,70
|69.602.655
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,44
|87.444.943
|% 0,41
|
|OZKGY
|6,15
|167.411.931
|% 9,24
|
|OZKGY
|6,15
|167.411.931
|% 9,24
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4345
|7,4382
|% -0,10
|
|Euro
|8,9733
|8,9830
|% -0,04
|
|Sterlin
|10,3495
|10,4014
|% -0,10
|
|Frank
|8,0523
|8,1008
|% -0,13
|
|Riyal
|1,9759
|1,9858
|% -0,17
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|5,44
|
|Altın Gr.
|411
|411
|0,36
|
|Cumhuriyet
|2.714
|2.755
|-2,00
|
|Tam
|2.701
|2.771
|0,35
|
|Yarım
|1.305
|1.340
|0,17
|
|Çeyrek
|655
|670
|0,08
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,18
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,75
|64,75
|0,68
|