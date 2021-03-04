***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOsmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İstanbul Anadolu Şube açma başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 10.02.2021 tarihinde olumlu karşılanmıştır. Şube açılışı tescil edildiği 04.03.2021 tarihli ve 10280 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi' nde yayınlanmıştır.Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İstanbul Anadolu Şube Adres ve İletişim BilgileriAdres: Dumlupınar Mah. Yumurtacı Abdibey Cad. Nuhoğlu Yenitepe Projesi N 4 A Blok Daire: 203 34720 Kadıköy İstanbul TürkiyeTelefon : +90 (212) 366 88 66 Fax : +90 216 784 17 11 E-Mail : anadolu@osmanlimenkul.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915050BIST