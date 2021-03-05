***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin " Saraylar Mah. 464 Sk. Durmuşali Çoban İş Merkezi N1/8/3 Merkezefendi / DENİZLİ" adresinde faaliyette bulunan DENİZLİ ŞUBESİ "Sümer Mah. 2482/2 Sk. SKY City B Blok N4/1 İç Kapı N 13 DENİZLİ " adresine taşınmıştır. Yeni adresimiz 05.03.2021 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915375BIST