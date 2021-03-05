***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.03.2021 12:53
***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin " Saraylar Mah. 464 Sk. Durmuşali Çoban İş Merkezi N1/8/3 Merkezefendi / DENİZLİ" adresinde faaliyette bulunan DENİZLİ ŞUBESİ "Sümer Mah. 2482/2 Sk. SKY City B Blok N4/1 İç Kapı N 13 DENİZLİ " adresine taşınmıştır. Yeni adresimiz 05.03.2021 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915375
BIST
17:551.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,59
|Açılış
|: 1.534
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.546
En Düşük
1.528
17:557,5343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0230
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5795
En Düşük
7,4723
17:558,9855
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0306
|Açılış
|: 8,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
9,0395
En Düşük
8,9239
17:55409,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,41
|Açılış
|: 409,97
|
|Önceki Kapanış
|: 410,38
|
412,45
En Düşük
407,16
BIST En Aktif Hisseler17:55
|YKGYO
|6,82
|30.003.497
|% 10,00
|
|CLEBI
|226,60
|109.258.586
|% 10,00
|
|SANFM
|19,94
|3.008.743
|% 9,98
|
|RODRG
|20,30
|1.239.115
|% 9,97
|
|NIBAS
|28,04
|11.558.535
|% 9,96
|
|LINK
|46,98
|20.550.329
|% -10,00
|
|KENT
|389,70
|7.297.577
|% -10,00
|
|MERIT
|279,00
|1.486.031
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,04
|105.976
|% -9,57
|
|SUMAS
|63,00
|122.850
|% -8,70
|
|PETKM
|6,03
|2.374.560.103
|% 2,38
|
|GARAN
|9,25
|1.452.264.387
|% -1,60
|
|THYAO
|14,77
|1.261.222.325
|% 0,34
|
|INDES
|32,22
|1.109.086.126
|% 5,71
|
|KRDMD
|7,30
|1.030.638.171
|% -0,82
|
|PETKM
|6,03
|2.374.560.103
|% 2,38
|
|EKGYO
|2,46
|743.865.613
|% 1,23
|
|TSKB
|1,74
|496.234.532
|% 1,16
|
|GARAN
|9,25
|1.452.264.387
|% -1,60
|
|SKBNK
|1,41
|206.382.530
|% 0,00
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5284
|7,5343
|% 0,31
|
|Euro
|8,9774
|8,9855
|% -0,34
|
|Sterlin
|10,3732
|10,4252
|% -0,30
|
|Frank
|8,0679
|8,1165
|% 0,20
|
|Riyal
|2,0009
|2,0109
|% 0,19
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.698
|0,58
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|2.721
|2.762
|-1,00
|
|Tam
|2.711
|2.781
|1,30
|
|Yarım
|1.310
|1.345
|0,63
|
|Çeyrek
|657
|673
|0,32
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,23
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,11
|69,11
|2,37
|