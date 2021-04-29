***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.04.2021 12:37
***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizin 29/04/2021 tarihli ve 14 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği' nin md.11.uyarınca Yatırımcı İlişkileri Birimine Soner Özyurt'un yerine Tolga Uğur, Zeynel Arı, Esin Kaplan' ın atanmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932234
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