***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 29/04/2021 tarihli ve 14 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği' nin md.11.uyarınca Yatırımcı İlişkileri Birimine Soner Özyurt'un yerine Tolga Uğur, Zeynel Arı, Esin Kaplan' ın atanmasına karar verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932234BIST