***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOsmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şirket)'nin sermayesinin 19.919.009 TL'den 20.431.259 TL'ye artırılması dolayısıyla, ihraç edilecek toplam 512.250 TL nominal değerli payların ortaklarının rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak 1 TL nominal değerli pay 2019 Yılı için 5,70 TL (336.500 Nominal) , 2017 Yılı için 5,94 TL (175.750 Nominal) fiyatla ekte bilgileri sunulan şirket çalışanlarına Kurumumuz aracılığıyla (alıcı/satıcı üye) 05.05.2021 tarihinde toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır.Bu çerçevede satışa konu paylar, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde "Borsa'da işlem gören nitelikte" ihraç edilecek olup, takas işlemleri İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) ve MKK bünyesinde gerçekleştirilecektir.Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat v.b. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.Söz konusu işlemin Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine ilişkin Prosedür kapsamında gerçekleştirileceği hususunu kamuoyunun bilgilerine sunarız.Not: Başvuru itibari ile şirketimizde çalışan 2 kişi ayrıldığından dolayı toplam sermaye artışı 6.000 TL nominal daha az olacaktır. (2019 Yılı hisse opsiyonu için). Nihai sermaye artışımız yukarıda da belirtiğimiz üzere 518.250 yerine 512.250 TL nominal'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934067BIST