Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.05.2021 12:47



***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

           Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şirket)'nin sermayesinin 19.919.009 TL'den 20.431.259 TL'ye artırılması dolayısıyla, ihraç edilecek toplam 512.250 TL nominal değerli payların ortaklarının rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak 1 TL nominal değerli pay 2019 Yılı için 5,70 TL (336.500 Nominal) , 2017 Yılı için 5,94 TL (175.750 Nominal) fiyatla ekte bilgileri sunulan şirket çalışanlarına Kurumumuz aracılığıyla (alıcı/satıcı üye) 05.05.2021 tarihinde toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır.
Bu çerçevede satışa konu paylar, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde "Borsa'da işlem gören nitelikte" ihraç edilecek olup, takas işlemleri İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) ve MKK bünyesinde gerçekleştirilecektir.
Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat v.b. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.
Söz konusu işlemin Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine ilişkin Prosedür kapsamında gerçekleştirileceği hususunu kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Not: Başvuru itibari ile şirketimizde çalışan 2 kişi ayrıldığından dolayı toplam sermaye artışı 6.000 TL nominal daha az olacaktır. (2019 Yılı hisse opsiyonu için). Nihai sermaye artışımız yukarıda da belirtiğimiz üzere 518.250 yerine 512.250 TL nominal'dir.
 
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934067


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:041.414
Değişim :  -0,50% |  -7,07
Açılış :  1.423  
Önceki Kapanış :  1.421  
En Yüksek
1.428 En Düşük
1.412
BIST En Aktif Hisseler17:04
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KARTN 61,60 57.517.877 % 10,00  
DITAS 15,29 2.209.558 % 10,00  
EMNIS 27,94 1.109.525 % 10,00  
CANTE 5,18 16.650.551 % 9,98  
MERIT 306,40 4.265.749 % 9,98  
daha fazla
17:04 Alış Satış %  
Dolar 8,3139 8,3185 % 0,86  
Euro 10,0027 10,0087 % 0,54  
Sterlin 11,4840 11,5416 % 0,39  
Frank 9,0759 9,1305 % 0,65  
Riyal 2,2107 2,2217 % 0,79  
daha fazla
17:04 Alış Satış %  
Altın Ons 1.797 1.797 3,56  
Altın Gr. 480 480 4,08  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 27,04 27,07 0,16  
Gümüş Gr. 7,20 7,21 0,07  
B. Petrol 68,52 68,52 0,96  
Seans Raporu 17:04
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru