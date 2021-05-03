***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.05.2021 12:47
***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şirket)'nin sermayesinin 19.919.009 TL'den 20.431.259 TL'ye artırılması dolayısıyla, ihraç edilecek toplam 512.250 TL nominal değerli payların ortaklarının rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak 1 TL nominal değerli pay 2019 Yılı için 5,70 TL (336.500 Nominal) , 2017 Yılı için 5,94 TL (175.750 Nominal) fiyatla ekte bilgileri sunulan şirket çalışanlarına Kurumumuz aracılığıyla (alıcı/satıcı üye) 05.05.2021 tarihinde toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır.
Bu çerçevede satışa konu paylar, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde "Borsa'da işlem gören nitelikte" ihraç edilecek olup, takas işlemleri İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) ve MKK bünyesinde gerçekleştirilecektir.
Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat v.b. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.
Söz konusu işlemin Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine ilişkin Prosedür kapsamında gerçekleştirileceği hususunu kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Not: Başvuru itibari ile şirketimizde çalışan 2 kişi ayrıldığından dolayı toplam sermaye artışı 6.000 TL nominal daha az olacaktır. (2019 Yılı hisse opsiyonu için). Nihai sermaye artışımız yukarıda da belirtiğimiz üzere 518.250 yerine 512.250 TL nominal'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934067
BIST
17:041.414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -7,07
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.428
En Düşük
1.412
17:048,3185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0711
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3481
En Düşük
8,2393
17:0410,0087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0533
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0391
En Düşük
9,9291
17:04480,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 5,10
|Açılış
|: 480,73
|
|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
480,78
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler17:04
|KARTN
|61,60
|57.517.877
|% 10,00
|
|DITAS
|15,29
|2.209.558
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|1.109.525
|% 10,00
|
|CANTE
|5,18
|16.650.551
|% 9,98
|
|MERIT
|306,40
|4.265.749
|% 9,98
|
|CASA
|144,20
|348.537
|% -9,99
|
|VAKFN
|21,30
|13.802.783
|% -9,97
|
|AYCES
|68,35
|1.158.997
|% -9,95
|
|PRKME
|5,70
|57.187.422
|% -7,92
|
|SEKUR
|24,20
|13.990.788
|% -7,56
|
|EREGL
|19,55
|1.564.189.144
|% 3,11
|
|THYAO
|12,67
|1.085.872.483
|% -1,93
|
|GARAN
|7,28
|805.641.737
|% -1,22
|
|KRDMD
|7,54
|802.208.227
|% 2,03
|
|PETKM
|6,85
|753.410.765
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,07
|318.545.827
|% -2,36
|
|DOHOL
|2,95
|332.585.038
|% -0,34
|
|GARAN
|7,28
|805.641.737
|% -1,22
|
|PETKM
|6,85
|753.410.765
|% 0,74
|
|KRDMD
|7,54
|802.208.227
|% 2,03
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3139
|8,3185
|% 0,86
|
|Euro
|10,0027
|10,0087
|% 0,54
|
|Sterlin
|11,4840
|11,5416
|% 0,39
|
|Frank
|9,0759
|9,1305
|% 0,65
|
|Riyal
|2,2107
|2,2217
|% 0,79
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|3,56
|
|Altın Gr.
|480
|480
|4,08
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,04
|27,07
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|0,07
|
|B. Petrol
|68,52
|68,52
|0,96
|
Seans Raporu
17:04
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17:20FONET
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17:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 41 kaybederek (% -0.52 ) 1, 220
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