***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.11.2021 12:15
***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.10.2021 tarih ve 51 sayılı toplantısında Aracılık yüklenimi suretiyle Halka Arz Aracılık Faaliyet İzni talebimize ilişkin başvurumuz olumlu karşılanmış olup, "Geniş Yetkili Aracı Kurum Yetki Belgesi" ve faaliyet izinlerini gösteren tablo ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980029
BIST
13:441.785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 8,74
|Açılış
|: 1.783
|
|Önceki Kapanış
|: 1.776
|
1.793
En Düşük
1.777
13:4412,6784
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 0,3094
|Açılış
|: 12,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3050
|
12,8144
En Düşük
12,3321
13:4414,3290
En Yüksek
|Değişim
|: 2,28%
|| 0,3200
|Açılış
|: 14,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9200
|
14,4643
En Düşük
13,9221
13:44730,28
En Yüksek
|Değişim
|: 2,42%
|| 17,23
|Açılış
|: 729,51
|
|Önceki Kapanış
|: 713,05
|
739,84
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler13:44
|RAYSG
|15,07
|7.226.645
|% 10,00
|
|KTSKR
|31,24
|46.067.324
|% 10,00
|
|MIATK
|27,96
|334.470.040
|% 9,99
|
|RALYH
|19,61
|14.279.550
|% 9,98
|
|DOBUR
|319,90
|31.435.613
|% 9,97
|
|DERIM
|7,81
|7.979.038
|% -7,24
|
|IDEAS
|31,14
|25.622.231
|% -7,16
|
|EMNIS
|19,30
|243.046
|% -7,12
|
|BJKAS
|5,36
|57.481.855
|% -6,94
|
|KZBGY
|26,24
|5.752.473
|% -6,29
|
|THYAO
|17,08
|1.865.333.465
|% 0,53
|
|GARAN
|11,40
|798.759.498
|% -0,35
|
|SISE
|12,05
|712.494.938
|% 0,92
|
|ASELS
|21,86
|689.242.744
|% 5,71
|
|YKBNK
|3,15
|656.888.146
|% -1,25
|
|YKBNK
|3,15
|656.888.146
|% -1,25
|
|EKGYO
|2,26
|325.288.722
|% 1,80
|
|ODAS
|1,53
|175.926.714
|% -0,65
|
|THYAO
|17,08
|1.865.333.465
|% 0,53
|
|GARAN
|11,40
|798.759.498
|% -0,35
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6563
|12,6784
|% 2,50
|
|Euro
|14,3007
|14,3290
|% 2,28
|
|Sterlin
|16,8211
|16,9054
|% 2,12
|
|Frank
|13,6110
|13,6930
|% 1,96
|
|Riyal
|3,3580
|3,3748
|% 2,15
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.797
|3,91
|
|Altın Gr.
|727
|727
|14,26
|
|Cumhuriyet
|4.809
|4.882
|128,00
|
|Tam
|4.780
|4.901
|122,80
|
|Yarım
|2.310
|2.371
|59,40
|
|Çeyrek
|1.159
|1.185
|29,70
|
|Gümüş.Ons
|23,32
|23,36
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|9,44
|9,45
|0,26
|
|B. Petrol
|74,62
|74,62
|3,03
|