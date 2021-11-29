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***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.11.2021 12:15
***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.10.2021 tarih ve 51 sayılı toplantısında Aracılık yüklenimi suretiyle Halka Arz Aracılık Faaliyet İzni talebimize ilişkin başvurumuz olumlu karşılanmış olup, "Geniş Yetkili Aracı Kurum Yetki Belgesi" ve faaliyet izinlerini gösteren tablo ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980029


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MIATK 27,96 334.470.040 % 9,99  
RALYH 19,61 14.279.550 % 9,98  
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Sterlin 16,8211 16,9054 % 2,12  
Frank 13,6110 13,6930 % 1,96  
Riyal 3,3580 3,3748 % 2,15  
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Altın Ons 1.796 1.797 3,91  
Altın Gr. 727 727 14,26  
Cumhuriyet 4.809 4.882 128,00  
Tam 4.780 4.901 122,80  
Yarım 2.310 2.371 59,40  
Çeyrek 1.159 1.185 29,70  
Gümüş.Ons 23,32 23,36 0,22  
Gümüş Gr. 9,44 9,45 0,26  
B. Petrol 74,62 74,62 3,03  
Seans Raporu 13:44
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