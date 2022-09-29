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***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

29.09.2022 09:12
***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

Bilgileri

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, N15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Alifuat Kutlucan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065814


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BIST En Aktif Hisseler11:38
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UFUK 55,55 1.281.630 % 10,00  
IHAAS 72,95 2.700.893 % 8,31  
MERKO 6,40 47.919.385 % 7,20  
PENTA 406,10 31.926.748 % 7,15  
GESAN 86,30 208.104.226 % 6,87  
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11:38 Alış Satış %  
Dolar 18,5441 18,5463 % 0,15  
Euro 17,9596 17,9766 % -0,24  
Sterlin 19,9595 20,0596 % -0,63  
Frank 18,7593 18,8723 % -0,63  
Riyal 4,9123 4,9369 % 0,31  
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11:38 Alış Satış %  
Altın Ons 1.645 1.645 -15,22  
Altın Gr. 980 981 -7,02  
Cumhuriyet 6.632 6.732 60,00  
Tam 6.630 6.710 -71,00  
Yarım 3.226 3.280 -35,00  
Çeyrek 1.618 1.640 -17,00  
Gümüş.Ons 18,56 18,58 -0,32  
Gümüş Gr. 11,06 11,08 -0,17  
B. Petrol 87,02 87,02 -1,03  
Seans Raporu 11:38
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