***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
29.09.2022 09:12
Bilgileri
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, N15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Alifuat Kutlucan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065814
BIST
11:383.191
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -7,54
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.185
11:3818,5463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0282
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4992
11:3817,9766
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0432
|Açılış
|: 17,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1093
En Düşük
17,8996
11:38980,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -7,29
|Açılış
|: 980,24
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler11:38
|UFUK
|55,55
|1.281.630
|% 10,00
|
|IHAAS
|72,95
|2.700.893
|% 8,31
|
|MERKO
|6,40
|47.919.385
|% 7,20
|
|PENTA
|406,10
|31.926.748
|% 7,15
|
|GESAN
|86,30
|208.104.226
|% 6,87
|
|ISGYO
|6,65
|8.105.459
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.078.848
|% -9,83
|
|USAK
|3,04
|22.213.859
|% -7,60
|
|KMPUR
|53,65
|110.130.901
|% -7,58
|
|BRMEN
|2,67
|18.690
|% -6,64
|
|THYAO
|68,80
|993.246.738
|% -0,22
|
|HEKTS
|57,95
|771.371.162
|% -2,61
|
|ASELS
|29,36
|723.173.763
|% 2,16
|
|SASA
|66,75
|676.575.535
|% -1,26
|
|YKBNK
|7,09
|571.857.254
|% 0,42
|
|SKBNK
|1,79
|270.416.432
|% -3,76
|
|EKGYO
|3,92
|481.177.473
|% 1,29
|
|YKBNK
|7,09
|571.857.254
|% 0,42
|
|TSKB
|2,36
|173.072.221
|% 0,85
|
|ZOREN
|3,27
|228.389.720
|% -5,22
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5441
|18,5463
|% 0,15
|
|Euro
|17,9596
|17,9766
|% -0,24
|
|Sterlin
|19,9595
|20,0596
|% -0,63
|
|Frank
|18,7593
|18,8723
|% -0,63
|
|Riyal
|4,9123
|4,9369
|% 0,31
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|-15,22
|
|Altın Gr.
|980
|981
|-7,02
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|60,00
|
|Tam
|6.630
|6.710
|-71,00
|
|Yarım
|3.226
|3.280
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.640
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|18,56
|18,58
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,06
|11,08
|-0,17
|
|B. Petrol
|87,02
|87,02
|-1,03
|