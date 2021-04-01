Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

01.04.2021 15:49



***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.11.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Vadesi 01.04.2021
Vade (Gün Sayısı) 48
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0OSMK01BW7
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 12.02.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 12.02.2021
Vade Başlangıç Tarihi 12.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 3.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 01.04.2021
Kayıt Tarihi 31.03.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.04.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 12/02/2021 de satışa sunulan 3.000.000 TL nominal tutarlı, TR0OSMK01BW7 ISIN kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı'nın 01.04.2020 itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922594


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:141.420
Değişim :  2,05% |  28,56
Açılış :  1.399  
Önceki Kapanış :  1.392  
En Yüksek
1.423 En Düşük
1.399
BIST En Aktif Hisseler17:14
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MMCAS 5,83 60.318 % 10,00  
SAYAS 31,94 69.521.828 % 9,99  
OSMEN 35,66 2.239.131 % 9,99  
RAYSG 12,88 2.043.163 % 9,99  
ARZUM 24,22 50.033.537 % 9,99  
daha fazla
17:14 Alış Satış %  
Dolar 8,1560 8,1631 % -0,93  
Euro 9,6062 9,6382 % -0,31  
Sterlin 11,2350 11,2914 % -0,78  
Frank 8,5933 8,6451 % -1,15  
Riyal 2,1675 2,1784 % -1,04  
daha fazla
17:14 Alış Satış %  
Altın Ons 1.724 1.724 16,11  
Altın Gr. 451 451 -0,87  
Cumhuriyet 2.988 3.034 9,00  
Tam 2.969 3.046 3,81  
Yarım 1.435 1.473 1,84  
Çeyrek 720 737 0,92  
Gümüş.Ons 24,59 24,62 0,20  
Gümüş Gr. 6,45 6,46 -0,01  
B. Petrol 63,88 63,88 1,14  
Seans Raporu 17:14
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru