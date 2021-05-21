***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.02.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 21.05.2021Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,5Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,97Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFOSMK52111Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 19.02.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000İhraç Fiyatı 0,95364Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 21.05.2021Kayıt Tarihi 20.05.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 21.05.2021Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarOsmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 19.02.20201 tarihinde ihraç edilen 25.000.000 TL nominal tutarlı, 91 gün vadeli TRFOSMK52111 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun 21.05.2021 itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekteştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937229BIST