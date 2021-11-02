***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
02.11.2021 12:20
***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TR0OSMK01CJ2 nolu YBA itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.09.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 3.000.000
Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Vadesi 02.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 60
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0OSMK01CJ2
Satışa Başlanma Tarihi 03.09.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.09.2021
Vade Başlangıç Tarihi 03.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 3.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 02.11.2021
Kayıt Tarihi 01.11.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.11.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 3.680.540,99
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 3.000.000 TL nominal değerli, 60 gün vadeli Yapılandırılmış Borçlanma Aracı (YBA) itfası tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973926
BIST