***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TR0OSMK01CJ2 nolu YBA itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.09.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 100.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 3.000.000Türü Yapılandırılmış Borçlanma AracıVadesi 02.11.2021Vade (Gün Sayısı) 60Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TR0OSMK01CJ2Satışa Başlanma Tarihi 03.09.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 03.09.2021Vade Başlangıç Tarihi 03.09.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 3.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 02.11.2021Kayıt Tarihi 01.11.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.11.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 3.680.540,99Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarOsmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 3.000.000 TL nominal değerli, 60 gün vadeli Yapılandırılmış Borçlanma Aracı (YBA) itfası tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973926BIST